台南是親子旅遊秘境 安平遊船、水上蚵寮街、涼夏水樂園！大人也療癒的6種親子玩法推給你

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炎炎夏日，總覺得台南只有古蹟和排隊美食嗎？今年暑假，這座文化古都化身為最頂規的「親子消暑遊樂園」！企劃了「台南涼夏療癒地圖」：從全台首座動物園水樂園、吹冷氣看世界級特展，一路玩到夕陽時分從水上角度欣賞安平運河。

【台南親子玩法推薦】

四鯤鯓紅樹林生態船

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想要帶孩子體驗最道地的台南「海味」生態，絕對不能錯過四鯤鯓紅樹林生態船。搭乘平穩的生態膠筏缓缓駛入潟湖水域，映入眼簾的是極具震撼力的「水上蚵寮街」——成百上千的浮筏式蚵棚在水面上交錯，彷彿一座海上的漂浮城市。沿途不僅能近距離觀察珍貴的紅樹林生態與招潮蟹，還能親眼看見即將失傳的傳統捕魚工具「吊罾（網罟）」。這種結合了海洋文化與自然科學的大自然教室，能讓孩子在海風徐徐中，體驗最深刻的在地職人精神。

地址：台南市南區四鯤鯓（龍山寺碼頭周邊）

交通資訊：建議自駕前往

安平運河遊船/夕陽時分欣賞運河美景

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當傍晚熱氣漸散，搭乘安平運河遊船是全家人最優雅的夕陽提案。平底景觀船會帶領旅人穿梭在台南歷史運河上，其中最刺激的莫過於穿過一座座低矮橋樑時，全體乘客需要一起低頭彎腰的趣味互動。隨著夕陽西下，整條運河被染成耀眼的金色，兩岸的現代建築與紅磚古蹟倒映在水面，展現出「金色流域」的極致浪漫。這趟航程打破了傳統陸地走路的視角，讓大人小孩都能在波光粼粼中，感受台南獨有的慢活河港魅力。

地址：台南市安平區安平路97-1號

交通資訊：搭乘公車2路、19路至「半路厝站」下車，步行約 3 分鐘即可抵達碼頭。

十鼓仁糖文創園區/哈利波特魔法風親子園區

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日治時代老糖廠改建而成的藝術文化村，園區內有刺激的煙囪溜滑梯、飛天宅急便，結合十鼓擊樂團的定目劇表演，讓民眾能欣賞夢糖劇場鼓樂表演。3000多本的魔法書牆長廊，空中漂浮著飛天書與飛天掃帚、烏鴉、貓頭鷹、藥水等，打造如魔法世界般的場域，許多哈利波特魔法迷大讚為台版魔法城堡，到夜間的百年老糖廠在燈光下更是夢幻無比，頗受遊客喜愛。

地址：台南市仁德區文華路二段326號

交通資訊：大台南公車紅3 路線，在「十鼓文化村」站下車

奇美博物館/豐富館藏與特展

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盛夏午後想要完全與熱浪隔離，奇美博物館絕對是最高評價的室內避暑聖地。這座宛如歐洲凡爾賽宮的純白建築，館藏極其豐富，從珍稀的野生動物標本、文藝復興時期的名畫，到全球最大的小提琴收藏，都能讓大小朋友大開眼界。館內冷氣舒適、空間寬敞，更有定期舉辦的國際級潮流特展，提供了極高的教育價值。

奇美博物館 2026年重磅推出大英博物館合作特展《埃及之王：法老》，展期至2027年1月10日，是台灣史上規模最大的法老展，匯集280件珍貴館藏（99% 未在台展出），以埃及法老的國度、從神而來、身為大祭司的王、王室、統治埃及、埃及與世界、永生，七大主題探索法老的多元角色。

地址：台南市仁德區文華路二段66號

交通資訊：緊鄰十鼓園區，可搭乘火車至「保安火車站」，出站步行約10分鐘或租借單車前往。

頑皮世界綠洲水樂園

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南台灣最強的盛夏大戲，就在頑皮世界野生動物園最新打造的「綠洲水樂園」！這裡開創了全新玩法：上午先帶孩子和網美水豚君、長頸鹿進行近距離的互動，中午天氣最熱時，直接換上泳裝直奔水樂園消暑。水樂園引進完善的過濾系統，水深平緩安全，設有巨型大水桶倒水、長頸鹿滑水道等充滿童趣的親水設施。一票就能同時玩轉動物園、水樂園與機械遊樂園，絕對是暑假最具高 CP 值的海陸空全能放電勝地。

開放時間：9:00 – 17:00

地址：台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號

交通：台鐵至「新營站」，再轉乘大台南公車「棕1線」直達園區（約30分鐘），或搭乘假日預約制的專屬接駁車。

左鎮化石館/恐龍主題互動體驗

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左鎮化石園區是全台灣唯一化石主題博物館，擁有 4,600 多件館藏，設有自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館共計五個館區，從侏儸紀恐龍王國到繽紛海洋世界，享受探索樂趣，更能寓教於樂。

地址：台南市左鎮區6123號

交通資訊：於台南火車站搭乘綠幹線公車（開往玉井方向），至「左鎮化石園區」站下車即達。

撰文者/海的那編