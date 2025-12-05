台南時尚展登場 百家廠商爭鳴

台南市經濟發展局主辦、《工商時報》承辦的首屆「台南流行時尚產業展」，集結逾百家業者250攤，5日至7日於大台南會展中心盛大展出，展覽期間並推出滿額禮、早鳥禮等好康。（曹婷婷攝）

由台南市經濟發展局主辦、《工商時報》承辦的首屆「台南流行時尚產業展」，5至7日於大台南會展中心盛大登場，逾百家廠商共250攤滿場展出，台南市政府期許藉由展覽搭起平台，打造台南成為南台灣最具發展潛力的時尚創意基地。

首屆台南流行時尚產業展集結服飾、寢具、美妝、皮革工藝、紡織、刺繡等逾百家廠商共襄盛舉，《工商時報》副總經理謝奇璋表示，此次招商短短幾個月就吸引百餘家業者報名參展，展現台南深厚的相關產業設計與創意量能。

他提到，此次展覽以「永續、原創、在地」三位一體為策展核心，期許該展成為南台灣最具領導力的展覽。尤其，除了展覽內容精采可期，也透過舉辦2場論壇讓業者彼此交流，論壇主軸倡議「在地即國際、創意即商機」思維，期能引領業者持續發展，邁向世界舞台。

副市長趙卿惠5日到場開幕致詞剪綵並巡禮各參展攤位，與業者們熱絡互動。她表示，這是第一次把紡織、時尚等元素結合一起，辦理相當具規模的展覽，可以看到很多台南、台灣的紡織作品，值得一逛，也期待業者攜手走向更好的設計品牌，與國際接軌。

趙卿惠提到，台南大專院校中就有8校具備設計或媒體相關系所，可協助在地業者導向設計、研發能量，把產官學研等每個環節扣合發展，就能協助產業接軌國際，把台南品牌推到全世界。

經發局長張婷媛表示，從傳統紡織、布料科技到新生代設計師品牌，台南擁有扎實產業實力與文化深度，時尚產業不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學與創意能量，此次展會結合相關公協會，希望透過展覽提供平台，鏈結國際趨勢，讓台南的創意被世界看見，並促成更多跨國合作與商機。

主辦單位表示，民眾入場參觀還能滿載而歸，展覽期間天天推出滿額禮、早鳥禮、打卡贈禮、滿意度問卷兌換好禮等好康。