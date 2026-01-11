台南普仁獎 118位小太陽綻放光芒

台南市長黃偉哲與一百一十八位獲獎「小太陽」學子及師長、志工合影，共同見證品德教育的感動時刻。(靈鷲山提供)

記者林怡孜∕台南報導

靈鷲山台南區普仁獎頒獎典禮十一日在台南遠東香格里拉飯店溫馨登場，今年共有一一八位在逆境中仍努力向學、展現良善品格的學子獲得表揚。台南市長黃偉哲親臨祝賀，靈鷲山多位法師也為孩子們獻上祝福。台南分院監院晟芝法師表示，今年特別安排小太陽親筆書寫感謝卡，向功德主與師長表達心意，讓感恩化為最真誠的回饋。

普仁獎由靈鷲山開山住持心道法師於二○○三年創立，秉持「關心、愛心、慈悲心服務社會」理念，長期推動品德教育，至今已表揚超過一萬三千名學生。今年台南地區獲獎的一一八位學生中，國小生五十三位、國中生六十五位，另有七位入圍全國普仁獎，展現堅韌向上的生命力量。

黃偉哲表示，孩子們的生命故事令人感動，也感謝心道法師長年推動品德教育，讓社會更加溫暖，並期勉小太陽們持續懷抱希望、勇敢前行。

靈鷲山普仁獎全球推行委員會副總召集人寶月法師指出，普仁獎不僅重視學業，更重視品德養成，強調「身好、口好、意好」與正向人生觀，期盼孩子們將逆境轉化為前進的力量。

宅港國小的周君憲自幼因手術導致視力受損，仍以樂觀態度投入烏克麗麗、小提琴與太鼓等音樂社團，音樂成為他面對挑戰的重要力量。他計畫將獎學金用於購置電腦設備，持續朝音樂夢想邁進。大橋國小的林鈺琇在家庭中主動照顧弟妹，於典禮中以中英文分享心路歷程，表示普仁獎就像一盞溫暖的燈，指引她在迷惘時找到方向，也期許未來能將善意傳遞給更多人。典禮同時表揚多位家訪志工與功德主，感謝他們長期關懷孩子的學習與生活，另頒發十八所學校「推動品德教育楷模獎」，肯定各校陪伴孩子成長的努力。