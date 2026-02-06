台南普濟燈會2/12璀璨登場 1800顆彩繪燈籠點亮整座府城夜空





第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展出。市長黃偉哲邀請大家把握機會，來台南欣賞這場國際級的璀璨燈會。

黃偉哲表示，府城普濟殿燈會今年已邁入第14年，是少數由地方發起且結合街區籌辦的盛事，每年邀請台南中小學生發揮創意，繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，燈會不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮整座府城的夜空。

廣告 廣告

黃偉哲強調，燈會迄今已累計超過百萬人次到訪參觀，每年吸引數以萬計的國內外旅客至台南朝聖，更被票選為台灣十大燈會之一，今年獲邀至義大利、日本展出，可謂享譽國際，民俗文化能夠變成具有藝術成分的創作，這是非常不容易，希望大家能珍視並共同努力，讓普濟燈會未來更亮麗。

今年第14屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台灣、來自台南最溫暖的光。此次巡展將依序於台灣台南普濟殿（2026/2/12–3/7）、義大利米蘭 Artemadia（2026/4/21–4/26）及日本仙台 AQUAIGNIS（2026/7/24–8/23）展出，實踐「越在地，越國際」的文化行動。

主辦單位表示，2/12開幕日適逢農曆12/25，燈會將依循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航。同時開幕典禮同步舉行「2026 臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有來自台南市友誼城市—日本宮城縣仙台市 200 件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量。

更多新聞推薦

● 中部AI機器人產發發展交流座談 盧秀燕：台中最適合發展AI產業