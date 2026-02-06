台南普濟燈會2/12點燈 將首度跨海歐洲展出

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南舊城年節盛事「普濟燈會」預定2月12日點亮逾1800個手繪燈籠，3月上旬落幕後，再接力到義大利米蘭及日本仙台，展期直到8月下旬，同時也是首度跨海到歐洲展出。

普濟殿今天宣布，邁入第14年的普濟燈會，預定2月12日點燈，屆時將依傳統歲時祭典農曆12月25日「開廟門迎神」時，點亮普濟殿及周邊燈區，燈會逾1800個手繪燈籠中，涵蓋日本仙台市200個及群馬縣100個。

普濟文史研究協會告訴中央社記者，今年普濟燈會主題是「燈火交織：跨越台南．米蘭．日本的光之旅」，普濟燈會150個燈籠將首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計週CASA TAIWAN，更規劃DIY拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠等活動，另外400個燈籠也將送到日本仙台展出。

今年普濟燈會巡展，先從台南普濟殿（2月12日至3月7日）起跑，再接力至義大利米蘭（4月21日至4月26日），最後到日本仙台（7月24日至8月23日），實踐「越在地，越國際」文化行動。

普濟文史研究協會說明，台南普濟燈會主燈是「等一下馬」，同時設置「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」，持續深化台日燈藝與地方文化交流。（編輯：張雅淨）1150206