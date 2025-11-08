▲台南晶英全新「府城茶樓」登場，推出港式早午茶吃到飽。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】蒸籠熱氣升騰、茶香四溢的港式風味現身府城！台南晶英酒店以南台灣少見的港式自助餐形式，即日起推出全新「府城茶樓」港式早午茶吃到飽，集結超過50道道地港粵點心、燒臘佳餚與現煮料理，從鹹點、熱炒到甜品應有盡有，重現香港茶樓的熱鬧氛圍與經典滋味。為慶祝開幕，即日起至12月31日止推出兩大優惠──四人同行主廚招待一人免費，或兩人以上同行每位享嚐鮮價780元。營業時間為每週一至週五上午6點半至下午1點半，訂位專線：(06)390-3036。

「府城茶樓」的靈感源自港粵地區的「早茶文化」，主廚團隊嚴選新鮮食材，將傳統港點風華帶入飯店宴會廳。現場由服務人員推著復古點心推車穿梭桌間，讓賓客體驗正宗茶樓的叫賣情境與港味人情。蒸籠內飄香的鮮蝦餃、珍珠丸、柱侯炆鳳爪、豉汁蒸排骨與黃金流沙包等經典點心，道道手工精緻、熱氣騰騰；燒臘區則現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸，讓饕客一次品味港式美食的層次與香氣。

除點心外，餐檯上亦推出多道熱炒與現煮料理，包含蟹粉海鮮豆腐煲、鹹魚雞粒豆腐煲、砂鍋紅燒牛腩煲與香辣咖哩魚蛋、生滾牛肉粥等經典港味。甜品區同樣精彩，椰香西米露、紫米甜湯、杏仁凍豆腐及港式奶茶、鴛鴦奶茶為用餐畫下完美句點，菜色更將依時節變換，帶來豐富多樣的味覺驚喜。

考量不同族群需求，「府城茶樓」採彈性訂位制度，每週一開放未來兩週的訂位時段，每次用餐時間為兩小時，無論是早鳥商務聚餐或朋友閒聊聚會都能輕鬆安排。入住台南晶英的旅客亦可選擇於退房前悠閒享用港式早午餐，若住房專案未含早餐，亦能以專屬優惠價每位成人660元、兒童330元加購體驗，延續旅程的美味與悠閒。

「府城茶樓」不僅是美食饗宴，更是一次港式文化的味覺之旅。台南晶英誠摯邀請饕客與旅人，一同走進蒸籠飄香、茶湯氤氳的美味時光，於府城重溫道地的港味人生。