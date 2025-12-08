台南晶英與智領未來科技合作建構領導職能協作學程 開啟人機協作旅宿新世代

台南晶英酒店總經理李靖文宣布與智領未來科技合作啟動飯店人機協作管理新模式，建構領導職能協作學程，開啟旅宿新世代。（記者李嘉祥攝）

迎接AI智慧旅宿時代加上面對旅宿業全球缺工挑戰，台南晶英宣布與智領未來科技公司合作，啟動全台首創「飯店人機協作」管理新模式，導入清潔、送物、帶位與運送等多款智能機器人，另也展開「科技領導職能建構」人才培訓計畫，朝目標打造數位轉型旅宿新典範邁進

台南晶英酒店總經理李靖文表示，台南晶英以「人機協作Human-Robot Collaboration, HRC」為核心精神，召集客房、餐飲、人資與公清等單位成立跨部門小組，從任務屬性、動線設計到作業流程進行全盤評估，導入七台智慧機器人支援飯店營運；這支以「智慧夥伴」定位團隊能承擔重複性與高勞動量工序，降低工傷風險與緩解人力不足問題，同時讓員工得以把時間投入更具溫度、創造力與情感連結的服務情境，兼顧營運效率與顧客滿意度，落實真正「以人為本」的智慧旅宿型態。

迎合南台灣在地風情，每隻機器人皆以閩南語命名，接地氣的名字成為營運現場互動新話題；成員「晶價遨」身型敏捷、載運量可達四格艙位，可自主搭乘電梯的功能讓其專職客房備品配送，縮短人員往返樓層所需時間成本；「晶勾追」與「晶速西」為高效型自動掃地與洗地機器人、「晶立嗨」集結洗地、吸塵、吸水、消毒等強勁功能，可24小時不間斷運作，透過線上系統即時監控狀態，讓飯店團隊得以將人力集中於高處塵垢與垃圾清理等更需人工判斷的工作，大幅提升整體運作效率。

餐廳區域同樣導入智慧科技，由「晶遨造」、「晶好運」負責迎賓與廚房送餐，將賓客至座位區再由服務人員專注於桌邊服務，提升顧客體驗有效節省人力；具螢幕的機器人更是結合AI系統，增添人性化的互動魅力；承重達300公斤的「晶緣導」可協助搬運大量的餐具與酒水，大型宴會時更可加入層架運送高溫食物，降低人工跑菜的受傷風險，為後勤運作提供大力支援。

台南晶英總經理李靖文表示，AI不會取代人，但懂得運用AI的團隊將成為未來的關鍵力量，配合機器人團隊上線，台南晶英同步啟動「人機協作領導職能建構計畫」，以飯店為實驗場域推動跨部門共學與數據驅動決策，培訓內容涵蓋透過「AI基礎能力」協助員工理解機器人運作邏輯、以「HRC領導力養成」強化管理者在AI時代的協作決策力與倫理思維、並運用「資料導向服務創新」分析設備運作數據，優化服務流程與顧客體驗，透過人與機器人共學與共創，打造以人才與科技並行的智慧旅宿新模式。