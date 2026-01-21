台南暗夜惡火！出租透天厝2樓突竄黑煙 9住戶死裡逃生「全靠它救一命」

台南東區自由路一棟四層樓透天厝發生火警，9人獲救。讀者提供

台南市東區自由路一段一棟四層樓透天厝，今（22日）凌晨驚傳火警，火煙從二樓竄出，所幸屋內裝設的「住宅火災警報器」及時發揮作用，警報聲大作，透天厝內9人全被驚醒，7人即時自行疏散，2人分別受困4、5樓。消防員以雲梯車救出2名受困住戶，這起火警造成1男2女因吸入濃煙、身體不適送醫，起火原因不排除為電線走火，但仍須火調人員釐清。

這起火警發生在凌晨0時55分，東區自由路一段的一處連棟式四層樓透天住宅突然冒出陣陣濃煙。台南市消防局勤務中心獲報，二樓出現火光，屋內疑似有多人受困，情勢相當危急。

廣告 廣告

消防局緊急派遣轄區第七大隊及鄰近第五大隊等多個救災分隊搶救，消防員到場發現黑煙密佈，已有住戶站在窗邊求援。指揮官下令布水線射水灌救，同時升起雲梯車，分別在4、5樓順利救出受困的2名住戶，另外7名住戶則在火警初期，自行由樓梯疏散逃往屋外。

凌晨1時16分，消防員成功撲滅火勢，進入屋內逐層搜索，確認屋內9名住戶均已脫困。起火點位於二樓，燃燒面積約10平方公尺，燃燒物以雜物居多，住戶私下研判，火警原因可能是電線走火。

獲救住戶有20多歲男性及20多歲、40多歲女性表示有吸入濃煙，感到呼吸不適，且鼻腔內留有明顯碳粒。救護員隨即將3人送往醫院檢查治療，所幸均無生命危險。

消防員表示，這棟出租透天厝能免於釀成重大傷亡，「住宅火災警報器」功不可沒。火災發生初期，住警器偵測到煙霧發出高分貝警報聲，讓多名住戶能在火煙蔓延前爭取到寶貴的逃生時間。至於詳細起火原因仍待火調人員鑑識。



回到原文

更多鏡報報導

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒

虎媽虐殺21歲女關浴室2年僅餵菜粥 「貓爸」冷血漠視陪葬...雙親今遭起訴

餐廳千金淪假面小三 與閨密丈夫「偷來暗去」 愛巢內情趣用品創造高度歡愉

洗紗窗、玻璃窗不用拆！家事達人推「這2物」：輕鬆就能清乾淨