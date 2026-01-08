台南暫不跟進營養午餐免費 黃偉哲：有壓力

台南市長黃偉哲（取自中央社）

台北市宣布國中小營養午餐全面免費後，基隆、台中、高雄也陸續宣布跟進，台南市長黃偉哲今（8）日表示，是否推動免費營養午餐須審慎評估，並坦言若這麼做「有壓力」，須在精算經費並檢視市政優先順序後，再做出決定。

黃偉哲指出，因台南財政自給率偏低，若未獲中央補助，地方財政將承受極大壓力，台南約14萬名學生，若每名學生每年依約1萬元估算，一年經費就需約14億元，對財政資源有限的南部縣市而言，負擔相當沉重，市府將在8月前做出兼顧學生照顧與財政永續的決策。他批評新版財劃法對南部縣市不公平，黃偉哲最後也呼籲中央應重新檢討財劃制度。