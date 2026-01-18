南部中心／綜合報導

台南傳出車輛暴衝意外，一部轎車從停車場開出來，沒想到駕駛疑似誤踩油門，車輛高速撞向對面的一間飯店，把柱子和石階都撞破，轎車安全氣囊爆開，車頭嚴重受損，幸好車上2人只受輕傷。





台南暴衝意外! 車輛失控"撞破大樓柱子"車頭受損

黑色轎車高速撞擊柱子，撞得稀巴爛。（圖／民視新聞）





黑色轎車從公有停車場開出來，但車輛突然失控。車子高速暴衝，撞向對面飯店的柱子和台階，力道之大，整輛車騰空彈起，柱子被撞破一個大洞，磁磚水泥噴濺，車輛又往前滑行了幾公尺才停下。

目擊民眾：「原本是停在這個公有停車場，他開出來的時候，一轉出來就直接衝過來，衝過來我們也不曉得他怎麼撞的啊。」

聽到巨大聲響，附近民眾衝出來查看，驚悚車禍發生在18號早上十點，台南中華東路三段，重回現場，肇事的黑色轎車，車頭撞得稀巴爛，車殼碎裂，引擎蓋掀翻，安全氣囊爆開，慘不忍睹。





飯店柱子當場被撞破一個大洞，水泥塊和磁磚噴濺。（圖／翻攝畫面）





台南第一分局交通分隊小隊長 楊宜龍：「撞擊店家柱子發生交通事故，車上駕駛及乘客兩人均四肢、頭部挫傷，駕駛酒測值為零。」

警方初步研判，駕駛可能是誤踩油門，操作不當釀禍，肇事的駕駛跟車上乘客都只有輕微擦傷，詳細車禍原因，有待釐清，還好當下沒有人經過，否則後果恐怕相當嚴重。





