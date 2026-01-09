台南最大尾GG！巨無霸黃金綠鬣蜥樹上躲一年 今慘遭擊落

綠鬣蜥繁殖速度快，導致出現越抓越多的狀況。（圖／資料照）

綠鬣蜥大舉入侵台灣中南部，其中以台南、屏東災情最為慘重，光是2025年一年，前者移除達2萬7000隻，後者更是驚人的11萬隻，縣市府也想盡辦法，例如提供獎金或換取獎勵，但仍抓不完。在台南祥合公園，有一隻體長1.5公尺的「黃金」綠鬣蜥長期「逍遙法外」，近日終於「落網」，從樹上遭擊墜。

這支巨無霸綠鬣蜥，體長超過1.5公尺，自去年起就固定棲息於祥合公園，公園內其他綠鬣蜥不斷被捉捕，但唯有這隻「黃金巨無霸」始終逍遙法外，異常狡猾，知道如何躲避狩獵者，在公園的桉樹上不斷轉移休息地，導致農業局森林保護科調派的專業人員多次無功而返。終於在今年初，森保科派遣持槍專業獵人，才終於將這隻黃金巨無霸擊落「逮捕歸案」。

許多民眾直言，綠鬣蜥不僅越來越多隻，體型每年也都在變大。（圖／台南市農業局提供）

台南市2025年移除綠鬣蜥數量逾2萬7000隻，比起2024年的10745隻增加2.5倍，儘管抓得勤勞，但通報案件卻不減反增，引起民眾恐慌，電話不斷湧入，通報平台也幾乎每天都有人PO文示警，甚至看到綠鬣蜥大刺刺在曬太陽，農業局坦言雖然防治經費確實一年比一年增加，但綠鬣蜥繁殖速度實在太快，預期捕抓數量只會更多、不會更少。

綠鬣蜥雖然性格溫和，因此被不少人當作寵物飼養，但由於在台灣屬於外來種，幾乎沒有天敵，繁衍速度過快，一次可產下20至80顆卵，導致環境與生態面臨極大威脅，農民損失慘重，當地縣市府儘管祭出許多獎勵，加上積極培養獵人，但仍不敵綠鬣蜥繁殖速度。

