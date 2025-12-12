台南最新民調！這兩人都贏謝龍介 林俊憲再批：國民黨影響初選

2026台南市長可能人選，包括民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）。 圖：取自臉書（新頭殼合成照）

[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選倒數一個月，陳亭妃與林俊憲的「憲妃之爭」備受關注。《鋒燦傳媒》委託循證民調公布最新民調，顯示兩人在對決國民黨謝龍介時皆維持領先。對此，林俊憲今日回應表示，民調結果「我們就尊重」，但就他所掌握的數據來看，他一直以來都領先謝龍介，而且差距還越來越大。

林俊憲指出，相較於外部民調，他們內部掌握的支持度，不論是看好度還是支持度，「在綠的部分，我們都贏了」。他強調，現在需要面對的是國民黨介入民進黨初選的問題。他說，民進黨初選並未排除其他政黨支持者，因此「其他政黨的介入，多少會影響最後民調的準確性」。

林俊憲表示，國民黨之所以要介入民進黨初選，是希望藉由操作影響初選結果，讓民進黨推出較不利於大選的候選人，因為「到大選的時候，這個國民黨的選票就會回歸」。他認為，這正是目前民進黨所必須面對的挑戰。

他也提到，未來將努力爭取更多中間選民支持，盼能在初選階段與陳亭妃達成黃金交叉。他表示，團隊正往這個目標進行最後衝刺，希望在民調階段展現最佳表現。

《鋒燦傳媒》所公布的最新民調顯示，陳亭妃在對決謝龍介時，以53.2%支持度顯著領先謝的25.0%，與10月民調相當；林俊憲在對決謝龍介時，則以44.9%領先謝龍介的30.9%，差距約14個百分點，為首次擺脫先前接近誤差範圍的態勢。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

