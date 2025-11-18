台南月津國小地震受損 市府今動土整建 全力打造特色校舍

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

臺南市月津國小今年4月3日因地震造成中棟、南棟校舍受損，臺南市政府經評估、勘驗多次後決定儘速整建，18日上午進行動土奠基典禮，由市政府副秘書長徐健麟、教育局副局長楊智雄、家長會長蔡振宏及多位民意代表、家長、社區民眾與師生共同參加，預計斥資1億7,438萬餘萬元，以「月津展風華」為特色，打造嶄新校舍，並預計在2027年4月完工。

0403地震受損的月津國小校舍，18日進行動土典禮。（圖／臺南市政府提供）

副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲表示，為學童打造安全永續校園環境是市府重要政策，月津國小中棟、南棟A校舍，因0403地震造成損壞須進行整建，未來新校舍將以「月津展風華」為設計理念，除符合最新的耐震安全與綠建築設計，也特別融入環境永續與在地文化的元素。未來這裡將不僅是一座學習的空間，更是一個啟發創意、實踐教育永續理念的基地。

0403地震受損的月津國小校舍，18日進行動土典禮。（圖／臺南市政府提供）

教育局局長鄭新輝表示，創校80多年的月津國小，位於鹽水區橋南里，緊鄰月津港生態公園及月津港燈節燈區，及古色古香的「八角樓」、充滿傳奇及文化色彩的「武廟」等重要文史景點，處處充滿歷史與文化特色，平時是當地民眾活動、休閒及教育的重心，也是各地遊客到訪遊賞的好地方。月津國小設有美術藝才班，自創校以來培育無數優秀傑出的校友，重建校舍將與月津港自然景致呼應，成為鹽水區的新地標，為本區注入藝文新風貌。

月津國小校長丁女玲感謝市府全力支持校舍改建，未來的新校舍將結合在地文史藝術活動特色，轉化為建築造型與外觀語彙，形塑具有在地風貌的校園。以鹽水月津港及橋南老街、巴洛克建築特色風貌為元素，設計呈現月津港特色的教室空間規劃，整體建物呈現柔和優美的天際線，並巧妙融合月津港親水公園風光；空間規劃以學生學習與活動為主要考量，營造藝文氣息，更結合學校美術教育與在地文化特色。未來學校將以優質的學習環境，持續深耕多元跨領域的美感教育，致力培養月津的孩子成為擁有品格力、學習力、美感力、全球力以及5C關鍵力的終身學習者、符應未來需求的優質世界公民。

教育局表示，本工程經費新臺幣1億7,438萬8,000元，由莊政道建築師事務所承攬設計監造、繁華營造有限公司承攬施工，工期540日曆天，預計於116年4月竣工。本次校舍整建，包括18間教室、4間廁所、及7座樓梯量體。

