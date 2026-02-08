台南月津港燈節開跑 三大展區台日共60件作品

台南市 / 綜合報導

2026台南月津港燈節在新營鹽水登場，2月7日至3月8日為期30天的水岸藝術燈節，以「雲端光景」為題，集結台日藝術家60組作品，把整座河域變成漂浮在，時空與想像之間的場域，而台南市府也邀全台民眾，一起感受台南之美。

橋上升起帶著柔光的霧氣，彷彿空間正在呼吸，水面上百顆燈籠，構成的光體漂浮於河面，隨夜風閃爍，如同雲霧般連接港道，象徵鹽水信仰與文化能量的聚合，一年一度的月津港燈節，在台南鹽水登場，開幕啟燈儀式由，台南市大家長黃偉哲，手拿象徵「儲存未來想像」的大型發光USB為燈節揭開序幕。

現場還邀來現代舞蹈團，主持人說：「掌聲歡迎全台灣的朋友。」連續多年獲選，「Taiwan Top演藝團隊」的，稻草人現代舞蹈團，親臨現場表演，2026月津港燈節，以「雲端光景」為題，集結台日藝術家60組作品，把整座河域，變成漂浮在時空，與想像之間的場域。

今年的主題燈「天馬獸」，是由日本京都藝術大學，森岡厚次團隊創作，運用半透明的「日本和紙」製作，呈現出光暈的夢幻質感，展現出傳統神話，和當代科技的完美交融。

台南市長黃偉哲說：「今年是第十六年歷久不衰，而且讓很多很多的，市民朋友們，還有外來的觀光客，都非常非常的喜歡，源自於原先我們的文化活動，只有鹽水蜂炮，但是靜態的尤其，在月津港整治好之後，能夠用燈節來布置它，變得非常非常的漂亮。」

月津港燈節，為期30天的展期，台南市府也邀民眾，一同親身感受台南之美。

