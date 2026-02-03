台南月津港燈節2/7登場 60組作品沉浸式體驗

（中央社記者楊思瑞台南3日電）2026台南月津港燈節將於2月7日至3月8日在鹽水區月津港親水公園展出，60組作品結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，感受沉浸式藝術體驗。

台南市政府今天在鹽水區永成戲院舉辦活動宣傳記者會，市長黃偉哲致詞表示，月津港燈節自2010年月津港整治完成開始，從最初的小規模展出，發展成為全台指標性光藝術節慶，孕育出許多優秀藝術創作者，今年邁入第16屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質重要文化品牌。

黃偉哲表示，今年燈節展期超過1個月，與鹽水蜂炮熱鬧動態形成不同層次文化風貌，此外，月津港燈節在水域展出精彩作品，結合鹽水老街「月之美術館」場域，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有文化深度與城市魅力，民眾在欣賞藝術的同時，也能在鹽水小鎮沉澱心靈。

台南市政府文化局指出，本屆燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，展出台灣、日本、韓國共50組藝術家創作的60組作品，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市未來多元想像。

文化局提到，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給參觀民眾驚喜與感動，此外，也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與文化平台。

文化局指出，月津港燈節開幕啟燈晚會將於7日晚間舉行，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。（編輯：李淑華）1150203