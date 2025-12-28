台南未男嬰疑遭虐！就醫發現「腦出血」院方急通報 2涉案褓姆羈押禁見

社會中心／洪正達報導

受虐男嬰出現腦出血情形，檢方認為2名褓姆涉案情節重大，有串供滅證之虞向法院聲請羈押禁見獲准。（示意圖／Pexels）

台南一名未滿1歲的嬰兒日前送醫後發現腦出血情形，疑似遭到不當對待，警方接獲通報後隨即組成專案小組展開調查，後續查出2名褓姆涉有重嫌，將2人拘提到案後，檢方認為涉嫌重大且有串供、滅證之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

此外，麻豆分局在調查期間，發現2名褓姆也對托育場所內的多名幼童有不當對待情形，為確保安全已主動聯繫家長前往醫院驗傷，並依法受理報案。

分局長洪國哲就說，這起兒少案件正在偵辦中，涉案情節及動機等還要再調查，仍強調保護兒少安全為警察責無旁貸之職責，對於任何傷害幼童之暴力行為，絕對依法究辦，嚴懲不貸。同時呼籲家屬，若發現幼童有異常傷勢或情緒反應，應及時向相關單位尋求協助，共同守護兒少成長環境。

廣告 廣告

社會局表示，受害男嬰目前正在住院治療中，全案已進入司法調查程序，並持續追蹤復原狀況，若查明違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將依法開罰6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並廢止居家式托育服務登記證書。

社會局也說，市府絕不姑息傷害兒童與少年行為，目前除全力配合司法機關究責外，也將追蹤受害幼童復原情形，確保協助不中斷。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

藉機問話下秒「手機伸裙底」人妻嚇傻！警方獲報來嘆氣…竟然是自己人

強盜順便性侵女屋主！惡狼關12年出獄手癢入侵民宅…女屋主外出躲過一劫

安泰醫院大火9死「評鑑卻過關」衛福部坦言制度要改 明年起跨部會稽查

搖晃瞬間畫面曝！7.0強震夜襲宜蘭…監視器糊了 超商飲料墜地全破

