台南本命區子弟兵敗北 謝龍介諷：陳亭妃出線該擔心的是賴清德



民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃以些微差距勝出，確定將在大選中對決國民黨立委謝龍介。對此，謝龍介今天（16日）發文表示，台南選戰本就不易，不論對手是誰都必須全力以赴，請支持者不必為他擔心，並直言「該擔心的，不是我，是賴清德」。國民黨主席鄭麗文則表示，謝龍介對選情抱持「百分之百信心」，藍營也評估台南民意已有變化。





謝龍介在臉書指出，陳亭妃擊敗林俊憲出線後，許多鄉親替他擔心，認為林俊憲「比較好打」、陳亭妃「比較難打」，但他強調，「不管誰出線，選戰沒有好打的，尤其是在台南」。他表示，未來11個月已有完整戰略、戰術、節奏與政策規畫，相較於陳亭妃首次參選市長，「我還比她多選過一次，經驗更豐富」。

針對民進黨初選過程，謝龍介直言，「該擔心的，不是我，是賴清德」，並指出以他對賴清德的了解，對方在民調結果出爐當晚，甚至前一晚「可能就不好睡」。他認為，不僅台南在地民眾，全國不少民眾也都看在眼裡，賴清德在初選期間明顯偏向林俊憲。





謝龍介提到，去年風災期間，賴清德多次與林俊憲同框曝光、拍照站位，甚至曾要求陳亭妃「少說點」，黨公職與民代不顧同志情誼各種尖酸刻薄、口誅筆伐，「什麼背骨，賄選，品行不好，都說出口，比罵我還兇」。





他進一步表示，賴清德在初選中明顯表態支持，卻未能如預期奏效，且結果還出現在其被視為「本命區」的台南市，質疑「賴神餘威，如今還剩多少？」並反問今年大選期間，全台是否仍會到處出現「支持某某某，就是支持賴清德」的看板，強調真正該承受壓力的人，並非自己。





另外，根據《三立新聞網》報導，鄭麗文今天受訪時指出，謝龍介私下向她表達「百分之百的信心與勝選決心」，並認為上次選戰「如果不是大家聽信非常嚴重偏差的民調，恐怕現在台南市長已經是謝龍介」。她表示，國民黨對謝龍介與高雄市長參選人柯志恩均有100%信心，並感受到南台灣民心思變，盼年底選戰能順利翻轉局勢。





至於藍白合作進度，鄭麗文指出，相關協調正依既定流程推動，待各地人選底定後，將透過兩黨平台進行協商，最後經公開程序產生藍白共推的人選。（責任編輯：殷偵維）

