台南東區人行道進行改善工程 變電箱擋道行人空間仍受限

民眾走在中華東路人行道，卻常常遇到需要繞到馬路上的狀況，才可以閃過違停的車以及變電箱、或是雜物。台南中華東路上，從凱旋路一直到中華陸橋全長約2.7公里，統計有近百個變電箱，台南市府爭取1億多元經費改善。

外地民眾蔡先生說：「就要繞店家外圍，我不知道要怎麼走，目前這樣走起來不太好。」

台南市民郭先生則說：「有時候會覺得說好像空間不夠，可能會需要繞一下，就是說有一些商家，他們也會在人行道放一些東西，在騎樓放一些東西可能會擋到人行道。」

台南市東區中華東路，為主要幹道車流量大，沿線人行道長期受到花盆、機車及電箱占用，這次市府決定解決，但遷移變電箱須配合捷運藍線才能動，目前施工會先保留於路側人行道，未來依藍線捷運墩柱落墩位置，分階段遷移至中央分隔島。

台南市工務局副局長王建雄指出，「對既有的電箱將移至人行道範圍的外側，提供安全1.5公尺淨寬的人行道，打造友善人本環境。」

只是捷運藍線施工，最快明（2026）年底才可能動工，遷移變電箱到落墩位置，還須待捷運完工，目前人行道工程已先施工，目標改善人行道空間，先分5階段施工，除了人行道拓寬與路面改善，工程也包含左轉專用車道設置及路肩停車空間調整，預計2026年底完工。