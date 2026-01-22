記者林昱孜／台南報導

台南東區出租透天厝火警！黑煙竄天吞噬建築物，2女「分層喊救命」。（圖／翻攝畫面）

出租套房火警！台南市東區自由路一棟4樓透天厝，今（22）日凌晨驚傳火警，由於現場為出租住宅，因此一度傳出多人受困，警消獲報後緊急趕往現場，迅速布線搶救並架梯疏散7人，另外還救出受困2人，現場一共3人送醫，所幸火勢在20分鐘內撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查。

凌晨0時55分許，自由路一段一棟出租住宅竄出火舌，警消出動19車、57人前往灌救，消防人員抵達時，發現建築物幾乎遭濃煙吞噬，由於一度傳出有人受困，消防人員不敢大意，立刻布水線灌救並同步進行人命搜救。

消防人員第一時間陸續疏散7名住戶，隨後在入室搜索時，分別於4樓及頂樓發現2名受困者，經緊急處置後，共3名住戶（1男2女）因吸入性嗆傷送醫救治。其中住2樓的27歲男子口腔發現碳粒、喉嚨不適；4樓27歲女子臉部遭煙燻；頂樓41歲女子則有呼吸不順情形，3人送醫時均意識清醒，無生命危險。

屋主接獲通知趕回現場，確認所有租客皆已安全撤離，據了解，起火點位於2樓，詳細財損及確切起火原因，將由消防局火調科後續鑑識釐清。

