台南東區林森立體停車場將完工 信義房屋看好解決三痛點

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[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

台南東區「林森立體停車場」施工超過九成，預計下半年完工，將成台南最大立體停車場。信義房屋專家指出，完工後可望一次解決商圈三大痛點：中古透天住戶停車不易、監理站及大東夜市周邊停車及人行品質不佳等問題。

位於台南東區林森路及崇德路口的「林森立體停車場」，施工進度超過九成，預計下半年完工。（圖／信義房屋）

信義房屋東門店專員曾彥承說明，台南東區崇德路、崇明路、崇善路這三條並行的路都是發展已久的生活圈，食衣住行、診所、學區等機能成熟，甚至崇德路有東區最大的傳統市場，人流相當大。此次興建的林森立體停車場就位於崇德路旁，規劃地下一層、地上七層，提供545格汽車位與857格機車位。

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曾彥承表示，周邊商圈因為發展較早，多屋齡40年左右中古透天，尤其巷子內的透天，停車本就較不容易，而屋主基於換屋需求或部分是處置繼承資產，供給量、移轉量始終保持穩定，若未來有停車位供給，可望解決住戶停車不易的問題，對有意購屋的買方是加分項目。而據他觀察，此區買方多為考量學區而購屋的家庭客，也不乏老師就近購屋，尤其去年買方多處於觀望，今年以來，有感受到買方較願意出門看屋、下決定，與需求遞延、股市大好都有關係。

林森立體停車場除解決透天住戶停車問題，曾彥承認為，停車場旁的監理所早期停車規劃較不完善，許多車輛擠在外面馬路；大東夜市人潮多時，周邊也有違停問題。一旦立體停車場啟用，兩處停車問題與人行品質都可望提升。

就行情而言，商圈內正路上透天因有可當店面，總價多在2000萬以上，巷子內、地坪20坪左右透天總價則約1600萬至1700萬，若是僅能通過摩托車的小巷內透天，或地點更邊陲一些，1000萬以內就能買到，整體來說，1600萬左右的透天是最主流成交帶。

社區大樓與華廈部分，較有在移轉的社區包括「世界帝心」、「世界帝標」、「澄品觀邸」，以及較高總價的「府都ALL IN ONE」、「耘非凡」等，都是目前較多人關注的社區。而依照目前市場，若成交總價落在800萬至1700萬之間，是目前客戶較能接受的範圍區間。



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