台南東區雞排推薦 餅乾系酥脆炸雞 長榮高中學生大力激推

台南現炸雞排推薦 東區人氣宵夜喚醒味蕾記憶

在長榮女中的門口正對面，有一家每到傍晚總是飄出誘人香氣的台南炸雞店鳳凰來手作炸雞屋，不僅是學生下課後的慰藉，更是不少台南人記憶中的那份「南部味」。這間人氣東區炸雞店，不只以多變的口感風靡在地饕客的味蕾，更承載了一段「延續美味」的故事。

台南東區隱藏版美食推薦！長榮女中正對面的【鳳凰來手作炸雞屋】廣受在地消費者好評（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

浴火重生的故事 經久不衰的台南傳統炸雞品牌

台南平民美食鳳凰來原先由現任老闆的朋友經營，當這間廣受好評的台南東區雞排店準備結束營業時，老闆心想：「這麼好吃，不做真的太可惜了！」於是，他決定頂下這家店，並保留了鳳凰來這個名字，象徵傳承、重生與記憶的延續，也帶有一種溫暖又復古的台灣在地美食滋味。



台南人氣炸雞現炸堅持 挑戰快速時代的慢工細活

在接手這間台南東區人氣美食招牌後，老闆絲毫不敢怠慢，致力於守護、延續鳳凰來的好口碑。即使訂單多到手忙腳亂，他依然堅持「現點現炸」，力求將完美狀態的雞排交到客人手中。

「有客人等了十幾分鐘，終於等到一份雞排。一口咬下後，原本的不耐瞬間消散，他說等這麼久，真的值得。」老闆笑說。對他來說，炸雞就應該是現炸才好吃。更有顧客表示：「外送來還是脆的，真的很少見！」這份用心，讓鳳凰來成為名副其實的台南炸雞外送推薦首選。

晚餐不知道吃什麼？台南晚餐外帶推薦首選【鳳凰來手作炸雞屋】，現點現炸吃得到店家的用心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南東區必吃炸雞口味大揭密！多變風味滿足味蕾

台南人氣雞排店鳳凰來主打四款風味雞排，每一種都有自己忠實的擁護者。香酥雞排是懷舊口味的代表，外皮酥脆、肉質厚實；燒烤雞排則是不裹粉、原肉直炸後刷上獨家醬汁再進烤箱，香氣層次分明；照燒雞排是香酥雞排的變奏版，甜鹹交錯風味濃厚；而最特別的翡翠雞排，外皮酥到像餅乾，咬起來超過癮。



台南東區古早味雞排 來自記憶的醬料甜味

老闆笑說，不少顧客認為台南人氣炸物店鳳凰來的雞排中獨特甜味是一種「南部風味」，其實，這正是老闆特別調整的醬料比例，讓味道帶點甜。不只體現在地風格，更源於老闆學生時期的台南炸物記憶，那份伴隨著午後斜陽的小確幸，如今已成了無數台南人朝思暮想的童年滋味。

晚自習後的最佳犒賞！光華高中附近宵夜推薦【鳳凰來】的現炸美味等你來品嘗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

長榮高中附近美食推薦 學生口耳相傳的東區必吃炸雞



「考完試就是要吃一份照燒雞排犒賞自己！」一位學生的留言，讓老闆深有感觸。從放學後省下零用錢買炸雞的孩子，變成遞出熱騰騰炸雞的老闆，現在看來，與其說是在賣炸雞，似乎更像是一種陪伴。靠近學校的位置與親切的價格，也讓鳳凰來成為光華高中、長榮高中與長榮女中附近小吃的首選。



從個人餐到家庭分享 台南復古炸雞新菜色即將推出

展望未來，台南雞排推薦鳳凰來也計劃在今年9月推出家庭分享餐與新產品，包括雞翅、雞腿等多樣選擇，讓更多家庭能共享炸雞的快樂時光。無論是香氣、溫度、口感，還是帶著幸福感的記憶，這份陪伴將會持續在台南東區的街頭守候，等待下一位客人的光臨。



常見問題FAQ



Q1：【鳳凰來】的雞排和一般炸雞有什麼不同？

A1：最大差異在於現點現炸，【鳳凰來】從醃製到出鍋全程現做，吃得到外酥內嫩的口感。像是「翡翠雞排」外皮特別酥脆，有點像餅乾，是很多老顧客的最愛。



Q2：【鳳凰來】有提供外送嗎？冷掉會不會變軟？

A2：有提供外送，許多顧客反應外送來時依然酥脆，是少數能維持品質的台南炸雞外送店。



Q3：店在哪裡？什麼時間來比較剛好？

A3：店面在台南東區長榮女中對面，靠近光華高中。營業到晚上11點，適合當宵夜吃。建議放學或下班前提早到，或用外送平台避開人潮。



Q4：除了雞排，還有什麼推薦的餐點？

A4：除了雞排，像香酥雞軟骨、起司雞球、甘梅地瓜也很受歡迎。每樣都是現炸現做，選擇多樣，適合配著吃或分享。



Q5：【鳳凰來】適合什麼時候吃？

A5：從傍晚營業到深夜，是很多人下課後、下班後的晚餐或宵夜選擇。不少人也說它是台南宵夜必吃的炸雞店之一。

【鳳凰來手作炸雞屋】

地址：台南市東區長榮路二段274號

連絡電話：0971-671-005

官方Facebook：https://rink.cc/4esfc

Google地標：https://rink.cc/6woxa

（最新資訊請以商家公告為準）