台南東區「平實安居BC」社宅動土 預計118年完工





位於臺南市東區，由國家住宅及都市更新中心興辦的「平實安居BC」社會住宅，今（17）日舉辦動土典禮，預計於118年完工，可提供900戶社會住宅。

「平實安居BC」社會住宅坐落於臺南市平實營區市地重劃區範圍內，生活機能豐富，未來可就近搭乘捷運藍線。除國家住都中心興辦的平實安居A、BC、D，市府於平實重劃區內規劃「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅預計共可取得413戶，中央地方攜手合作於蛋黃區規劃興辦社會住宅，未來平實重劃區內共可提供1,776戶社會住宅，期望在東臺南副都心發展時，能兼顧民眾居住租屋需求、營造宜居環境。

廣告 廣告

市府都發局長林榮川表示，「平實安居BC」位於東區瑞祥街及後甲一路口東北角及西南角，規劃乙處托嬰中心，鄰近南紡購物中心、平實公園、高雄榮民總醫院臺南分院，車行約12分鐘可至臺鐵臺南站，步行約10分鐘可到未來將完工的平實轉運站，「平實安居BC」完工後可提供民眾更多居住選擇。

市府都發局指出，市府興辦「宜居社宅」，除目前已完工並有租戶入住的「宜居仁愛」及「宜居成功」，位於北區的「宜居小東」預計在今（114）年12月對外公告招租，歡迎民眾一同期待及關注相關資訊。

更多新聞推薦

● 黃國昌質疑三接工程總預算增加未提報立院 中油：均依預算相關程序辦理