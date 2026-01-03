台南東山日照工地惡火 受困移工跳屋頂逃生燙傷送醫

台南市東山區日照中心新建工程工地3日上午發生火警，一名外籍移工從2樓驚險逃生，左手掌等多處燒燙傷送醫治療。（圖／翻攝畫面）

台南市東山區東山里一處日照中心新建工程，3日上午10時20分發生火警，工地1樓因板模延燒迅速陷入全面燃燒，火勢猛烈。1名外籍移工受困2樓，在消防人員引導下驚險從隔鄰鐵皮屋頂逃生，但過程中左手掌碰觸高溫鋼構遭燒燙傷，隨後送醫治療。

台南市政府消防局接獲通報後，立即派遣東山、東原、新營、柳營、六甲、後壁、白河、關嶺及鹽水等分隊馳援，合計出動17車、34名人力到場搶救。

起火地點為日照中心新建工程工地，消防到場後發現1樓已全面燃燒，且板模助燃導致火勢快速擴大。救援人員一邊射水滅火、一邊在周邊布署防護，避免延燒至鄰近民宅與工地辦公室。

1名移工受困工地2樓，在消防引導下受困移工由2樓轉移至隔鄰鐵皮屋頂脫困。但工人在逃生過程中，左手掌碰觸高溫的工地鋼構遭到灼傷，臉部、小腿也都遭灼傷，救護人員應急處置後用清水沖洗，隨後送往柳營奇美醫院救治，並無大礙。

消防局第一大隊副大隊長陳永昌及東山分隊長王勝宗現場指揮，約20分鐘後控制火勢，隨後進行殘火處理。詳細起火原因及財物損失，仍待進一步調查釐清。

