台南東山日照工地惡火 受困移工跳屋頂逃生燙傷送醫
台南市東山區東山里一處日照中心新建工程，3日上午10時20分發生火警，工地1樓因板模延燒迅速陷入全面燃燒，火勢猛烈。1名外籍移工受困2樓，在消防人員引導下驚險從隔鄰鐵皮屋頂逃生，但過程中左手掌碰觸高溫鋼構遭燒燙傷，隨後送醫治療。
台南市政府消防局接獲通報後，立即派遣東山、東原、新營、柳營、六甲、後壁、白河、關嶺及鹽水等分隊馳援，合計出動17車、34名人力到場搶救。
起火地點為日照中心新建工程工地，消防到場後發現1樓已全面燃燒，且板模助燃導致火勢快速擴大。救援人員一邊射水滅火、一邊在周邊布署防護，避免延燒至鄰近民宅與工地辦公室。
1名移工受困工地2樓，在消防引導下受困移工由2樓轉移至隔鄰鐵皮屋頂脫困。但工人在逃生過程中，左手掌碰觸高溫的工地鋼構遭到灼傷，臉部、小腿也都遭灼傷，救護人員應急處置後用清水沖洗，隨後送往柳營奇美醫院救治，並無大礙。
消防局第一大隊副大隊長陳永昌及東山分隊長王勝宗現場指揮，約20分鐘後控制火勢，隨後進行殘火處理。詳細起火原因及財物損失，仍待進一步調查釐清。
看更多 CTWANT 文章
我還沒上車！桃園大古山跨年民眾怒批被放生 市府與主辦單位回應了
下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈
逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下
其他人也在看
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 47
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 62
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 19 小時前 ・ 4
夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散
[Newtalk新聞] 台中市北屯區一棟高樓層集合住宅，今(2)日凌晨發生火警。女子疑似因與丈夫發生爭執、情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點燃，觸發大樓火警警報，造成上百名住戶深夜驚慌疏散，未釀成重大傷亡。 事發在北屯區大連西路一棟23層樓集合住宅，一名30歲賴姓女子疑似因與丈夫發生爭執，情緒失控之下，將棉被等易燃物拖至廚房燃燒，濃煙迅速瀰漫屋內並觸發大樓火警警報，造成上百名住戶驚慌疏散。 台中市消防局表示，12時52分接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。消防人員抵達時，發現起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方堆放棉被等雜物燃燒，火勢已因自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未有延燒情形，所幸未造成任何人員受傷受困。 救護人員於現場檢視賴女意識清楚，但疑似因服用藥物出現肢體無力情形，並非因火勢受傷，為安全起見仍由救護車送往中國醫藥大學附設醫院觀察治療。 警方指出，賴女於集合住宅內點火行為，已對公共安全造成嚴重威脅，後續將通知其到案說明，並依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 5
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光
北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金
高雄市政府衛生局心理衛生中心執行…民報 ・ 2 小時前 ・ 1
花蓮外海風浪大！巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘
地方中心／趙永博 花蓮報導今天(1)上午有一艘"巴拿馬籍散裝貨輪"，突然失去動力，被強風吹到擱淺在花蓮化仁海灘。船上17名船員平安，但海巡署出動救援拖船戒護時因大浪和強陣風也擱淺，反倒比貨輪更岌岌可危，最後出動專勤隊先將拖船上5人救出，預計晚上出動大型拖船施救。放眼望去，一艘大型貨輪卡在海攤上載浮載沉，，一旁拖船只能在外圍戒護。只見海灘邊風浪不斷拍打，明明是要去救船的拖船，卻被打到搖搖晃晃，船上人員都站不穩。除了巨浪襲擊，岸邊還有7到9級強陣風，實在不好作業。原本他要救的就是，這艘巴拿馬籍散裝貨輪"通鴻輪"。12岸巡副隊長 吳正達：「立即派遣共計一艇18車39人，在現場救援，因為目前風浪過大(暫停救援)，救援會造成我們救援人員的安全問題，(有提出空勤的申請嗎)目前在申請中」。通鴻輪疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺。（圖／民視新聞）元旦當天早上，花蓮仁化海灘這艘"通鴻輪"，疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，纜繩也全被扯斷。船上的17名船員一度受困。拖船前來救援也被大風浪吹到擱淺，只好先出動空勤隊，將拖船上5名船員全數救出。12岸巡副隊長 吳正達：「目前通紅輪上面有12名台灣籍的船員，5名菲律賓籍的船員，然後在拖船部分上面，有5名的船員，(拖船)一名船員頭上有撕裂傷的部分，通紅輪的部分目前船員均安全」。航港局協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救。（圖／民視新聞）航港局召開緊急應變會議，並協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救，力拚讓人船都能安全脫困。原文出處：巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘 拖船頂強風巨浪救援也擱淺 更多民視新聞報導中國跨年夜出動特警車 民眾嗨放煙火被公安架走2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 1 天前 ・ 1
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄰長接2孫補習回家遭貨車輾斃 家屬：心被掏空｜#鏡新聞
台中北屯區12月31日跨年夜，64歲阿嬤騎車去接補習下課的2名孫子回家，疑似因內輪差，在轉彎處遭大貨車撞擊輾過送醫不治，8歲孫子跟5歲孫女還好只有輕傷，家屬接獲噩耗悲慟不已，死者平時擔任鄰長，熱心助人，只差3分鐘就到家了，沒想到卻發生憾事，難過的說「心都被掏空了」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆
前總統馬英九涉及三中案（中視、中影、中廣），二審判決維持一審見解，宣告無罪，該案纏訟7年，僅前立委蔡正元被依業務侵占判3年6月，也是全案唯一被判有罪被告。前立委邱毅今天（1日）在臉書為好友抱不平，指蔡正元「做了馬英九的司法防火牆」，批評馬英九過河拆橋，感嘆年紀大了坐牢特別辛苦，蔡也捨不得妻子和女兒。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 8
瑞士跨年夜酒吧大火至少40死 倖存者回憶「服務生疊羅漢拋酒瓶」釀災 控酒吧未管制年齡、保全落跑
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜凌晨發生嚴重火災，在2026年的第一天，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇。目擊者表示有朋友在火災中喪命，事發當下現場一片混亂，眾人陷入極度恐慌。倖存者回憶，火災疑似起於酒吧內表演橋段，一名女子站在另一名女子肩膀上高舉酒瓶，酒瓶揮動過高撞上天花板，加上室內燃放煙火特效，導致火勢瞬間竄燒，引發災難。當地BFMTV電視台引述其他目擊者說法指出，當時有服務生手持插著煙火的香檳酒瓶進行表演，酒瓶被舉到過於接近天花板的位置，隨即引燃。多名倖存者指出，火災初期有人大喊失火時，不少人誤以為只是玩笑，直到黑煙迅速瀰漫、令人幾乎窒息，才驚覺情況失控。然而現場沒有明確逃生出口或標示，最後只能砸破窗戶逃命。倖存者更指控安全管理有問題，他們認為顧客中有許多未成年人，現場的檢查並不嚴格；而且失火時，保全只是進來看一下就跑走了。事發後，周邊街道全面封鎖。1月1日，鎮上舉行守夜悼念活動，民眾手持花束、點燃蠟燭，悼念罹難者。瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）表示，這起事件是瑞士歷來最嚴重的公安悲劇之一，且死者多為年輕人。檢方已展開調查，但由於事發時湧入大量來自不同國家的遊客，加上遺體嚴重燒傷，身分確認與調查作業預料將耗費相當長的時間。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 7
28歲女「疑遭車輾」裸身慘死玉里公墓 涉案犯嫌竟是「7連霸鄉代」子
據了解，呂男出身望族，其父親早年曾為了家產殺死弟弟，後從政30年，是7連霸鄉民代表，更一度擔任鄉代會主席，而呂男與林女是男女朋友，2人從2025年10月開始交往，林女與前夫育有孩子，離婚後仍為了孩子住在前夫家，與呂男交往後才離家。2025年12月31日，呂男報案稱林女在大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 24