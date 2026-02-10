台南東山碧軒寺佛祖返碧雲寺過年 大批信眾護駕

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。

南市文資處表示，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境源自1832年張丙之亂期間，白河關子嶺碧雲寺因戰亂被焚毀，原供奉之觀音佛祖因而轉移至番社庄(今東山區)安奉，地方人士另外再興建碧軒寺祀，最後演變為農曆12月23日回碧雲寺過年、正月初九再回駕，過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，是當地獨有民俗文化。

今日清晨6時許，台南市長黃偉哲率副市長葉澤山、姜淋煌以及東山區長張政郎、白河區長董麗華等人前往參拜，並護送觀音佛祖登轎，祈求國泰民安、風調雨順。7時20分起駕之前，碧軒寺外等鑽轎腳的信眾已大排長龍，廟方也預留較多時間讓民眾順利鑽轎腳祈福。

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。(記者王涵平攝)

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，台南市長黃偉哲及地方各界前往參拜。(記者王涵平攝)

