台南東山21:32發生規模3.7「極淺層地震」 最大震度3級

不少民眾日常生活中習慣將「塑膠製品」一概投入回收桶，卻不知道並非所有塑膠都能回收再利用。新北i環保提醒，塑膠製品是否可回收，關鍵在於是否標示有 1 至 6 號塑膠回收編號，若未符合規範，反而可能造成回收端的處理負擔。 塑膠不是都能回收 關鍵在「回收編碼」 新北i環保指出，可回收的塑膠製品，通常會在容器底部或外包裝標示 1～6 號的回收編碼，例如常見的洗碗精瓶、寶特瓶、養樂多瓶等，這類單一材質塑膠，經正確分類後，才能進入回收再利用流程。 看起來像塑膠也不行！ 複合材質其實是一般垃圾 不過，民眾家中經常出現的許多「看似塑膠」的物品，其實屬於複合性材質，並不符合塑膠回收條件。新北i環保特別點名，包括零食包裝袋、氣泡紙、雨鞋、雨衣、塑膠玩具、瑜珈墊、直排輪等，因材質混合或結構複雜，無法有效分解回收，皆應歸類為一般垃圾，需裝入專用垃圾袋後交由垃圾車清運。此外，無法進行回收再利用的塑膠類還包括：不乾淨或複合材質的塑膠袋(僅乾淨及單一材質者能夠回收)、玻璃纖維FRP物品、汽機車坐墊、塑膠膜、化學纖維物品、汽機車置物箱、塑膠繩、尼龍繩、塑膠布、樹脂、安全座椅、塑膠地板、護貝膠膜、腳踏墊、保鮮膜、墊子、

常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 3 則留言