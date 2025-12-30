台南松柏學苑第84期結業 充分展現銀齡學習活力





臺南市政府社會局30日於松柏育樂中心舉辦「松柏學苑第84期結業式」，由社會局長郭乃文、地方民代與350位學員、教師及家屬共同見證本期學習成果。結業式中安排12組表演班級進行成果展演，包含詩詞賞析與吟唱班、英文班、舞蹈班、日語歌唱班及合唱團等，並同步展出學員靜態作品，呈現松柏學苑多元課程學習成果。

市長黃偉哲表示，截至114年11月底，臺南市已邁入超高齡社會，長者人口占全市總人口20.41％。隨著高齡社會加速到來，市府持續以促進活躍老化為施政重點，透過建構多元且友善的學習環境，鼓勵銀齡族群持續學習與參與社會，期使高齡者在身心健康、生活品質及社會連結上獲得全方位支持，逐步落實高齡友善城市的政策目標。

社會局長郭乃文指出，松柏學苑長期推動銀齡終身學習，結合專業師資與多元課程規劃，回應銀齡學員在語文、健康律動、中西書畫藝術、教唱、3C應用及手作藝術等不同面向的學習需求。學員們在課程期間積極投入學習與練習，透過成果展演與作品展示，呈現長時間累積的學習成果，也展現銀齡族群持續精進、自我成長的精神風貌。

郭乃文表示，結業式暨成果展同時也是檢視政策推動成效的重要場合，活動吸引學員家屬及社區居民到場參與，促進世代間互動與社區連結，提升高齡者的社會參與度與自我價值感，彰顯高齡教育在促進社會凝聚及世代共融上的正向意義。

社會局表示，未來將持續精進松柏學苑各項學習服務，結合社區與跨局處資源，推出更貼近高齡者需求的終身學習方案，讓長輩在學習中維持活力、在參與中累積自信。松柏學苑目前共開設66個班級，課程內容涵蓋生活語文、健康律動、特色藝術、書畫與西畫、手作藝術、歌唱及3C應用等多元領域，現有學員已近1,700人，學習氣氛溫馨熱絡。

社會局也誠摯邀請有興趣的長輩，一起加入松柏學苑的學習行列，無論是想培養興趣、結交朋友，或嘗試新的學習體驗，都能在學苑中找到屬於自己的舞台。相關招生與課程資訊，歡迎至松柏育樂中心官網查詢，或來電洽詢：（06）215-6974 分機23胡小姐。

