台南林俊憲另有所圖？ 藍青年曝：換妃絕不是空穴來風

2026台南市長選舉年底將屆，民進黨1月15日公布初選結果，立委陳亭妃以60.85%贏過林俊憲58.16%，年底將對上國民黨立委謝龍介。不過，前國民黨青年部主任陳冠安指出，落敗者林俊憲的看板仍在台南高掛，他質疑林俊憲是否另有所圖，恐怕「換妃不是空穴來風」。

陳亭妃。(圖/中天新聞)

陳冠安6日以「台南換妃，絕不是空穴來風」為題在臉書貼文寫道，就在他之前預測，因為新系持續不服，民進黨台南可能有「換妃」後，近日就有網友傳一系列台南現主時照片給他。

陳冠安表示，一看，果然啊，初選都結束要1個月了，之前率市議會黨團跟陳亭妃硬幹的議長邱莉莉和林俊憲的「臺南最好」的合掛看板，竟還在台南街頭聳立。

林俊憲。(圖/中天新聞)

陳冠安指出，這面看板更特別的是，林俊憲的職稱不是舊有的「市長擬參選人」，而是立委。所以這到底是初選時所掛，還是最近新掛，時點有待考證。但如果是後者，那就相當有趣。

陳冠安表示，除了這面看板外，不知道是瘦死的駱駝比馬大還是如何，台南各地至今都還有林俊憲的看板尚未下架。他質疑，這到底是因為看板王看板太多，人力不足難以全面下架，掛到自己都忘了哪些地方有看板，還是另有所圖？

陳冠安指出，不知道陳亭妃現在跑行程，在路上一直看到林俊憲的看板，是否會心驚膽跳呢。

