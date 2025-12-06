台南林百貨摩登大遊行登場 府城冬天熱力引爆

（中央社記者張榮祥台南6日電）林百貨是台南舊城知名地標，年度盛事「府城摩登大遊行」今天登場，主題是「作伙來林．逗熱鬧」，由30組表演團隊打造嘉年華景象，讓府城冬天充滿熱力。

林百貨今年「府城摩登大遊行」，30組表演團隊、逾600名參與者從河樂廣場啟程，涵蓋旗舞、造型、武藝、歌唱、街頭雜技和青年創作隊伍，層次豐富，節奏緊湊，吸引街頭大批民眾和遊客圍觀。

台南市副市長葉澤山表示，林百貨擁有歷史建築與文化場域雙重身分，也是台南指標級文化觀光景點，展現跨界力和文化能量，市府將持續以文化帶動城市，讓歷史空間成為日常鮮活文化力量。

座落在台南市中西區忠義路、中正路口的林百貨，被老一輩府城人暱稱為「五層樓仔」（台語），但在2014年重新開幕為文創百貨前，台南5、6年級生對這棟建築物印象就是破敗危樓。

其實，林百貨在台灣百貨發展史上，具有舉足輕重地位；1932年開幕營運，和台北「菊元百貨」相輝映，如今菊元百貨不復蹤影，反倒是林百貨還留存下來，成為台灣僅存最古老的西式百貨歷史建築，也是全台唯一頂樓有神社的百貨。

林百貨從日據時代到整修再營運的80多年間，歷經滄桑；日據開幕時擁有南台灣第一座電梯、手搖式鐵捲門、抽水馬桶等，是全市時尚象徵，閒置多年後由台南市政府以新台幣8000萬元、花了3年整修，再由高青時尚公司接手轉型為文創百貨。

林百貨2014年重新開幕後推出「府城摩登大遊行」，如今已成台南舊城冬季盛會，也是許多人歲末相聚年度記憶，同時點亮府城冬夜。（編輯：李亨山）1141206