南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導

學生作弊竄改答案想爭取分數，時有所聞，但在台南，有一所國小的自然科段考，被同學發現，代課老師在改考卷的時候，幫特定的學生改答案，從錯的改成對的，讓學生分數變高，向導師報告後，事情才曝光，校方調查發現，至少4個班25名同學的考卷，被這名老師動了手腳。

台南某國小驚傳老師幫學生作弊！ 至少25生考卷遭改動

台南一所國小傳出代課老師改考卷時，幫學生修改答案。（圖／民視新聞）

翻開剛考完的國小自然科段考考卷，有是非題、選擇題，還有配合題，連如何閱讀颱風動線圖，也是考題，但國小校園內卻醞釀出了比颱風還大的風暴，因為傳出竟然有老師幫同學作弊，國小校長指出，「老師在改考卷的時候，被小朋友發現有錯誤的變成對的，那我們有詢問老師，老師是矢口否認，但是我們發現筆跡確實有點疑慮啦。」

學生作弊不稀奇，帶頭的竟然是一名自然科的代課老師，利用改考卷的時機，偷偷幫前一次段考成績比較差的學生，修改答案，把二改成三，錯的變成對的，被學生直擊整個過程，向班導師報告，事情才因此曝光，非當事學生家長認為，「我會覺得沒有公平性吧，然後也不會知道說，學生的上課的狀況是怎麼樣。」，另一位非當事家長覺得，「不行啊！這樣不公平，他會覺得說那我幹嘛認真準備，這個我沒辦法認同。」

學生家長也無法認同老師的這種行為，校方調查，雖然每個學生被修改的分數不多，但總計4個班，有25位，約三分之一的同學，因此被老師另類加分，國小校長表示，「會透過成績評量委員會來做出決議，目前是傾向重新對有影響的孩子，這四個班進行重考。」，台南市教育局主秘陳宗暘指出，「組成調查小組進一步調查跟釐清，那校方會依照規定終止聘約，同時我們也會把相關的事證，主動移送司法單位。」

校方認為老師可能是出於善意，想幫同學建立自信，但竄改答案改分數，恐怕也得吃上偽造文書的法律責任，當事老師也主動離開學校，校方與教育局也將再擴大調查是否還有其他竄改情形。

