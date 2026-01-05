台南某女中又傳霸凌！學生大隊接力失誤 遭同儕圍攻言語辱罵

台南一間私立女中日前發生疑似校園霸凌事件，一名女同學因在運動會上表現不佳，被多名同學言語辱罵，影片在網路上瘋傳。對此，校方回應，目前已啟動霸凌防治準則相關流程來做處置，完成校安通報，同時聯繫雙方家長進行溝通。

台南一間私立女中發生疑似校園霸凌事件。（圖／中天新聞）

從網路上流傳的影片可見，一名女學生在座位上前後被多名同學包圍，遭到「腿短可以跑這麼快喔」、「為什麼腿那麼短？」、「你還要哭什麼啦」、「再裝出楚楚可憐的樣子試試看」等言語辱罵，該名女學生不敢反抗，只能一直坐在椅子上。

校方回應，去年11月21日運動會當天，該名女學生擔任大隊接力的第三棒，因失誤提早搶跑道，導致班級被扣分進而影響競選精神總錦標的名次，事後她回到班上被多名同學質疑，引起後續事件發生。

學生因在運動會上表現不佳，被多名同學言語辱罵。（圖／中天新聞）

校方透露，當事人說運動會閉幕典禮結束後，同學們就沒有因為這件事針對她。目前已啟動霸凌防治準則相關流程來做處置，同時聯繫雙方家長，家長了解來龍去脈後認為交由學校處理就好。

教育部台南市聯絡處督導鄭坤鑫說，學生因為運動會表現不良，遭受到同學的指責產生疑似霸凌的狀況，呼籲同學不要成為旁觀者，應該要及時伸出援手，學校目前也召開霸凌因應小組的會議。

校方已啟動霸凌防治準則相關流程來做處置。（圖／中天新聞）

鄭坤鑫表示，若疑似有霸凌狀況，將組成處理小組來調查，針對雙方家長及同學進行溝通，若無法溝通會進行調查處置，檢討同學有沒有進一步的威懾，並依照霸凌準則規定來處理，避免未來有類似狀況發生。

事實上，該所女中並非第一次發生類似事件，2021年就有一名高一女學生疑似因吃醋和多管閒事，遭2名女同學帶進廁所猛摑巴掌、扯髮。如今又傳出校園霸凌案，也讓社會再度關注校園安全與學生相處問題。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

