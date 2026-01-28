台南某幼兒園不當管教 教保員遭罰終身不得聘任

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，市府調查逾15名幼兒受害。劉姓教保員遭罰新台幣40萬元，終身不得聘任教保人員，陳姓助理教保員遭罰6萬元，管制任教1年。

台南市政府教育局今天告訴中央社記者，教育局去年10月獲報安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，調查發現，行為人是劉姓教保員及陳姓助理教保員，其中陳姓助理教保員尚在就學。

教育局表示，劉姓教保員在教學和照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至強迫餵食，導致幼兒心生恐懼；陳姓助理教保員也有對幼兒拍打、搖晃等不當管教行為。

教育局召開「教保相關人員違法事件認定委員會」，確認2人違法情節重大，依法對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，終身不得聘任教保服務人員。陳姓助理教保員被裁處6萬元罰鍰，管制任教1年，同時要求參加相關輔導研習課程。

劉姓教保員、陳姓助理教保員2人姓名和幼兒園名稱，同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網。

此外，這家幼兒園負責人未善盡管理督導責任，導致園內發生嚴重不當管教事件，教育局對負責人裁處6萬元罰鍰，限期改善。

教育局表示，市府對任何形式體罰與不當管教，以「零容忍」立場查處，行為人和負責人將被處以行政罰鍰，幼兒園也處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年、或廢止設立許可等處分。（編輯：黃世雅）1150128