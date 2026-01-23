台南某高中100人期末考吞警告⋯理由面紙擺桌、筆盒放抽屜！校方解釋了

記者林昱孜／台南報導

台南一所高中期末考結束，竟然有上百人被記警告，違規紀錄表曝光掀網熱議。（圖／翻攝畫面）

台南一所高中期末考結束，竟然有上百人被記警告，其違規事項包括各種小事，連椅子下方放置筆盒、衛生紙都不行，就連外套放在膝蓋上也違規。該名單在網路上引起熱議，對此，校方表示，為了讓學生習慣大考規定而實施，明確列出注意事項及違規處理方式，且考前已明確公告。

學生期末考違規被記警告，人數多到需要4頁才能列完，理由包括各種小事。有人因為桌邊有餐袋被記警告，抽屜裡放筆盒也不行，桌上有衛生紙算違規，最多人因為椅子下方沒有淨空而吞警告一支；違規紀錄表曝光後，在社群上引起熱議。

廣告 廣告

校方表示，為了要讓學生適應大考，比照規定辦理，且在考前都有明確公告。（圖／翻攝畫面）

網友紛紛表示，「太扯，曾國城在古蹟抽菸都沒被記警告了」、「在這邊拿警告比喝水還簡單欸」、「你就告訴我吧，不然筆盒要放哪 需要搞個磁懸浮的放著嗎」、「難怪之前有人說學校就是提前執行服從性測試」。

該校教務處主任拿出考前公告說明，強調這些規定，都已在段考前由班長張貼公告，且非首次實施，這樣的做法，是為了讓學生養成符合大考規範的習慣，監考老師會視特殊狀況處理。此外，警告可透過愛校服務或功過相抵方式消除。

更多三立新聞網報導

初選勝出獲民進黨正式提名！陳亭妃即刻啟動「鐵馬謝票」 白河出發

SJ來了！始源碰拳粉絲＋利特反拍收藏E.L.F 高雄巨蛋連唱3天

嘉義市民「普發6000」小確幸來了！黃敏惠點交15.8億元 壯觀錢牆曝光

貝克漢長子開撕父母！爆維多利亞婚禮搶第一支舞 賓客還原「不雅動作」

