地方中心／綜合報導

近期南部多處漁港陸續查獲「白牌走私菸」案件，業者以低於市場行情的價格吸引消費者購買，不僅危害民眾健康，也破壞市場秩序。臺南市政府提醒，走私菸品未經合法檢驗與許可，安全性無法保證，更損及國家稅收與公共利益，呼籲民眾切勿購買或轉售來路不明菸品。

台南市府指出，走私菸暗藏三大風險，請民眾一定要提高警覺。首先就是健康風險高，非法菸品原料來源不明，常混雜砷、鎘、鉛等重金屬，且尼古丁、焦油濃度超標，長期吸食將對呼吸道、心血管及神經系統造成嚴重危害。

廣告 廣告

另外，還會造成稅收損失，合法菸品依法課徵菸稅、菸捐、關稅與營業稅，作為公共建設與健康福利的財源。購買走私菸形同間接剝奪全民共享的社會資源，影響整體福祉。最重要的，就是會影響治安，走私菸暴利成為不法組織的重要資金來源，購買走私菸等同支持犯罪鏈，破壞市場公平並影響社會安全。

市府呼籲，拒買、拒賣低價來路不明的走私菸品，是守護自己與家人健康、維護公共利益與社會秩序的最佳行動。民眾若發現可疑販售或儲藏行為，可撥打臺南市政府私劣菸酒檢舉專線 (06)213-2319，共同打擊走私菸害，守護清淨的消費環境。

原文出處：台南查獲多起白牌走私菸 市府籲檢舉劣菸酒

更多民視新聞報導

普發現金開放登記 龔明鑫擬帶家人國旅促經濟

高雄第一殯儀館驚爆收賄 喪家每具遺體1000元換插隊

帶毛寶貝打疫苗抽500元 新北動保處推狂犬病防疫活動開跑

