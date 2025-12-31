台南柳營區黃姓里長涉占公有物私用 南檢起訴

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市柳營區黃姓里長民國99年就任後，涉嫌將公有財產占為己有，甚至拒絕繳回報廢冷氣機，遭廉政署送辦。黃姓里長坦承犯行，台南地檢署偵結起訴，請求量處適當之刑。

南檢今天指出，黃姓里長99年12月25日就任交接，卻將公有財產搬到住處私用，105年9月又將柳營區公所殯葬回饋金購買的按摩椅搬回家中使用。

柳營區公所111年7月辦理里辦公處申請報廢財產時，要求黃姓里長繳回冷氣機，完成報廢標售程序，黃姓里長竟以拆卸冷氣機得花不少錢為由拒絕，待公所標售後，黃姓里長再向得標人購買。

柳營區公所113年5月盤點財產時，發現部分公有財產被置於黃姓里長家中私用，黃姓里長才以已逾使用年限為由申請報廢，再由區公所收回，法務部廉政署查覺有異送辦。（編輯：蕭博文）1141231