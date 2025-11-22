台南柳營牛奶節登場 鮮乳、牛奶饅頭、優格吸引排隊品嘗
〔記者楊金城／台南報導〕「乳鄉」台南柳營區的八翁酪農區聞名全台，是國產優質鮮乳的重要供應基地。為推廣國產鮮乳、柳營鮮乳品牌與觀光特色，柳營區公所今天(22日)在德元埤荷蘭村舉辦2025柳營牛奶節，打造一場融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃，吸引民眾排隊品嘗，稱讚柳營乳品好吃好喝。
柳營牛奶節開辦14年來成為柳營最具地方特色的產業活動，今天活動以推廣在地乳業與食農教育為主軸，結合八翁酪農專業區、太康有機農業專區的產業特色，推出雙層巴士觀光列車漫遊柳營，感受農遊的魅力，也有鐵馬騎行、小農市集、乳製品免費試吃、消費集點、打卡送禮和荷蘭風車、乳牛彩繪DIY創作，奶香音樂會邀請樂團和各社區表演，熱鬧滾滾。
牛奶節活動精采吸引大批民眾參加，還有親子最喜愛的「牛奶小學堂」有獎徵答，寓教於樂，讓大小朋友在遊樂中了解酪農產業在乳品生產的專業與價值，現場特別以柵欄布置「乳牛互動飼育體驗」，讓親子近距離拿牧草與乳牛接觸、餵食與拍照，體驗真實牧場生活的樂趣。
柳營區長劉發仲表示，柳營的鮮奶代表的不只是品質，更是地方文化與情感的象徵，舉辦柳營牛奶節在推動地方產業升級、提高乳鄉品牌知名度，公所未來將持續結合產業、文化、特色活動行銷柳營的觀光，吸引遊客來柳營一邊賞美景、一邊感受乳香，體驗最道地的柳營風情。
