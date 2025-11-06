台南柳營高鐵橋下 姊弟戀小情侶車內輕生

警消趕抵現場破窗，發現車內一男一女都無呼吸心跳。(民眾提供)

記者翁聖權／柳營報導

台南市柳營區高鐵橋下六日凌晨發生一對男女在車內燒炭自殺的命案，據了解兩名死者為姊弟戀的情侶關係，女子精神狀況不穩定，之前有多次輕生紀錄，全案交由警方處理中。

台南市消防局勤務指揮中心六日凌晨兩點卅分分接獲一一０轉報，指稱柳營區太康里高鐵橋下有一輛白色自小客停放很久，當地民眾出於好奇上前查看，發現車內有一男一女疑似暈倒在座位上。民眾急忙打一一０報案，警消趕抵現場破窗，發現車內一男一女都無呼吸心跳，已死亡一段時間，車內有燒炭工具，沒有留下遺書。

據了解，兩名死者分別為為住嘉義縣廿一歲的男性與住柳營的廿五歲女性，為姊弟戀的情侶關係。女子精神狀況不穩定，曾有嘉南療養院就醫紀錄，多次輕生未果。不知何故，與男友相約開車至太康里高鐵橋下燒炭自殺。

警方已排除外力介入的可能，並通知雙方家屬認屍，雙方家人對兩人死因並無異議，警方已報請檢方相驗。

