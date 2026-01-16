台南桂田酒店Buffet吃到蟑螂腳⋯主廚瞎扯「是蝦腳」她氣炸！業者回應了

記者林昱孜／台南報導

情侶前往知名酒店吃buffet，午餐時段一人要價1290元，但卻吃到疑似蟑螂腳。（圖／翻攝自IG @lexi1031_）

吃Buffet吃到一肚子火！台南市一對情侶15日中午前往知名酒店享用自助餐，卻險將疑似蟑螂腳的異物吃下肚，第一時間向業者反映，竟得到「蝦子腳非蟑螂腳」回應，讓兩人氣炸在Google留一星評論：「把我們當王八蛋都是瞎子誒」。對此，業者表示，後續將會進一步查明原因及嚴格把關食安，台南市衛生局獲悉後，已即刻派員稽查。

消費者向服務生反映，一個小時才獲得主廚解答，且瞎扯是「蝦子腳」。（圖／翻攝自IG @lexi1031_）

15日帶著女友中午吃Buffet，一個人不含服務費就要1290元，想要好好享用大餐，沒想到吃到一半尷尬了。女友竟然吃到異物，拿出來仔細看，覺得跟蟑螂腳很像，立即向服務員反映，等了一個小時，員工帶著廚師到桌邊解釋「不是蟑螂，是蝦子腳，甚至端著蝦子跟蟑螂腳放在一起，然後跟我們跳針說兩個長一樣」。

廣告 廣告

消費者到Google留一星負評，但目前貼文已經消失。（圖／翻攝自IG @lexi1031_）

「真的是把我們當王八蛋瞎子誒」，男友氣到在Google留下一星負評，疑似吃到蟑螂腳的當事人，後續又再PO一篇還原過程，因不接受主廚「蟑螂腳及蝦腳」說法，最後副理承諾免單並將異物送驗，整件事情才結束；貼文在《Threads》上引發議論，甚至還有網友AI合成蝦身蟑螂腳照，「那家餐廳的蝦可能長這樣」、「他對一半，蟑螂就是陸地的蝦子，蝦子就是海裡的蟑螂」、「就沒見過哪隻蝦子腿上有毛的」。

針對指控業者出面回應，強調將會進一步釐清過程並把關食安。（圖／翻攝畫面）

對於遭控吃到蟑螂腳還瞎扯一事，知名酒店業者黃佳音表示，後續將會檢討與消費者之間的誤會，針對食材以及處理過程，也將進一步釐清，未來更嚴格把關維護食品安全。台南市政府衛生局已即刻派員稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

為替癌父籌醫藥費⋯她盜賣34瓶肉毒桿菌！義大醫技員抱80萬元出庭換免關

嘉義白犬遭「勒脖吊貨車尾」馬路拖行 路磨破皮＋脫肛「血糞灑地」瀕死

惡鄰弒2命聽到二審判死冷回「喔」！阿公心疼小兄弟發聲：這種人下地獄

屏東池上便當吃到「檳榔蒂」快吐⋯她氣炸怒刷1星負評！業者回應了

