台南梅嶺咖啡廳 千層蛋糕、寵物友善店

Ouch Coffee，由一對夫妻共同經營，在這片梅嶺的山林中，為來訪的旅人提供了片刻的寧靜與美好。

Ouch Coffee 的菜單，這裡提供各式香醇的咖啡、沁人心脾的飲品、清爽的氣泡飲、美味的鬆餅、霜淇淋，當然，還有最讓人期待的手作甜點蛋糕。

Ouch Coffee 的千層蛋糕，它是由數十層細薄的法式可麗餅堆疊而成，每一層之間都塗抹著店家費心調製的奶油餡，與餅皮完美融合，帶著一種輕盈感，每一口都充滿了細膩的層次。

「經典拿鐵」濃郁的咖啡香氣，與溫潤的鮮奶交織，形成柔滑的口感。

Ouch Coffee 的霜淇淋，「杯裝附甜筒」的呈現方式，不僅造型可愛，而且非常好拍。霜淇淋基本口味包括了草莓、芒果、巧克力、抹茶、香草，還有特別的「海鹽焦糖」口味。

臺南市楠西區29號2樓





