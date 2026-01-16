台南梅嶺梅花大爆發！賞梅「免費接駁、公車優惠」懶人包一次看

台南市楠西區梅嶺梅花盛開綻放，遊客持續增加。為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，交通局將於1月17日、18日、24日及25日等連續兩個周末假日規劃免費接駁車，呼籲自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場再搭乘免費接駁車上山。

台南市楠西區梅嶺梅花盛開綻放，隨著花朵大量綻放遊客持續增加。（圖／台南市政府）

交通局局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約僅有300席停車位，假日車多易擁擠，自行開車的朋友請配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告。王銘德指出，欲搭乘接駁車的民眾，請依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。

接駁車將於1月17日、18日、24日及25日等連續兩個周末開行，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班。另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次以疏運人潮。

接駁車將於1月17日、18日、24日及25日等連續兩個周末開行。（圖／台南市政府）

公共運輸處表示，民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘亦可再享9元優惠。市府同時鼓勵民眾多使用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線或綠22前往梅嶺地區。

除楠西梅嶺外，民眾亦可由玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等週邊景點。相關資訊可上網http://2384.tainan.gov.tw或電洽興南客運06-2636637及公車動態服務專線06-2998484查詢。

市府鼓勵多利用停車接駁或搭公車遊梅嶺。（圖／台南市政府）

