台南梅嶺梅花盛開！ 市府推「假日免費接駁車」紓解車潮

台南市 / 武廷融 綜合報導

台南市楠西區梅嶺梅花盛開綻放，台南市府表示，隨著花朵大量綻放遊客將持續增加，交通局將於明(17)日起週末假日規劃免費接駁車，呼籲自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場，再搭乘免費接駁車上山。

梅嶺梅花盛開綻放，不過因梅嶺風景區山上約僅有300席停車位，假日車多易擁擠，台南市交通局規劃於本週及下週兩個週末假日（114年1月17日、18日、24日及25日）開放梅嶺山區免費接駁車，民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場，再搭乘免費接駁車上山。

廣告 廣告

交通局指出，接駁車自上午9時開始運行，末班車下山為下午16時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班，歡迎民眾多加利用；另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有18班次，以疏運人潮。

公共運輸處表示，提醒民眾搭乘綠22往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內公車互相轉乘亦可再享9元優惠，歡迎民眾多加利用。除楠西梅嶺外，亦可由玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等周邊景點，民眾假日出遊不妨改搭公車更能體驗輕旅行的漫遊魅力。

原始連結







更多華視新聞報導

南投信義鄉梅花逐漸綻放 農會估115年1/5起盛開

醫院接駁車撞死騎士逆轉 轎車路邊起步先擦撞害慘死

南投信義.仁愛梅花期延後 業者：氣候影響導致

