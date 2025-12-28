台南梅嶺梅花綻放 估1月中旬盛開

（中央社記者楊思瑞台南28日電）近日台南地區氣溫降低，位於楠西區的梅嶺風景區梅花已開始綻放，當地居民預估盛開期約在明年1月中旬，加上梅峰古道的洋紅風鈴木，將成為賞花好去處。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰今天告訴中央社記者，近日受冷氣團影響氣溫明顯下降，在梅嶺中海拔處梅花開花率約2成，根據氣象署天氣預報，1月還會有數波冷空氣南下，屆時花況將更佳，預估盛開期會落在1月中旬左右。

陳居峰表示，耶誕節前，梅嶺附近山區有一波降雨，正好對梅樹有滋潤效果，梅花將會開得相當不錯，民眾可安排時間上山賞花。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，梅嶺風景區此時除了有梅花可賞，在梅峰古道一帶的洋紅風鈴木及紫牡丹也逐漸進入花期，民眾上山健行賞花後，可品嚐在地美食薑黃及梅子入菜創意料理，附近還有有美人湯之稱的龜丹溫泉，值得順道前往一遊。（編輯：李淑華）1141228