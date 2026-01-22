台南梅嶺花季湧賞花人潮 觀旅局將加強花況宣導

高海拔的梅花逐步盛開，也讓知名賞梅地點台南區梅嶺，一到週末就忙翻天，台南觀旅局還要出動接駁專車因應。不過除了官方推薦的景點梅花盛開外，其實也有許多梅園花況佳，但缺乏管理。

梅嶺力推的賞花區，大多在伍龍步道等景點，但另外一個山頭也有不少缺乏整理的梅園，這片位在神秘氣場露營區上頭約200公尺的梅園，梅花才剛要盛開，但因園主年事已高、無力整理，在地協會希望相關單位出面整合，擴大賞花範圍。

台南楠西商圈發展協會理事長林明賢表示，「公家機關看能不能協力，你願意開放大家來多開發幾個秘境、私人景點，公部門一起來參與。」

楠西區民眾趙先生說道，「這邊比較少，最主要重點都在那邊，需要有點人潮。」

此外，台南梅嶺也是經典賞梅景點之一，卻長年缺乏即時花況訊息、指引告示不足，有待改善。

西拉雅風景區管理處遊憩科長張麗君指出，「我們也會跟梅農，還有就是當地協會、公所、市府這邊保持密切的聯繫，會將相關的花況訊息，上傳到我們網站跟臉書。」

台南市府觀旅局專委丁玲俐表示，「也請公所每天了解實際花況，做好賞花區建議，也請觀旅局加強花況宣導。」

觀旅局強調，部分梅園還需地主同意，都要花時間溝通協調，目前透過楠西區公所每日上山掌握花況、提出賞花建議，並強化指標與資訊公告，讓民眾賞梅季能有好的體驗。

