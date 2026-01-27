台南梅嶺 一人獨享梅子雞火鍋 超滿足

「梅嶺野店食堂」的地理位置就隱身在梅嶺風景區的山區之中，四周被茂密的樹林所環繞，空氣中充滿了植物的芬芳，讓人瞬間感到放鬆。對於開車前往的朋友，店家在餐廳前方規劃了約7個停車格，雖然數量有限，但通常非假日前往都能找到位置，假日則建議早點抵達喔！

「梅嶺野店食堂」餐廳大部份的用餐區都設在戶外。餐廳也有提供室內區，雖然只有兩張圓桌，但同樣能感受到溫馨的用餐氛圍。

梅嶺野店食堂的菜單設計相當多元，既有滿足單人需求的簡餐，也有適合三五好友或家庭共享的多人合菜。

「梅子雞小火鍋」這是一份精緻的一人份簡餐。套餐除了主角小火鍋外，還搭配了兩樣清爽的小菜：炒筍片和涼拌過貓。特別的是，這裡的涼拌過貓淋醬，是淋上了店家特調的梅汁，突顯了梅嶺的在地特色，梅汁的微酸微甜，為過貓增添了獨特的風味。

主打的梅子雞小火鍋，湯頭的酸度與甜度拿捏得恰到好處，入口的瞬間，梅子的酸味較為厚實，但隨之而來的是溫潤的雞湯鮮味，形成一種層次感十足的味覺體驗。建議先將隨鍋附上的一盤高麗菜加入鍋中一起煮，蔬菜的清甜與鍋底的雞湯、梅子湯頭融合，讓湯頭的風味更加豐富，喝下去暖胃又舒心。

用餐時，店內提供的自助飲料，當然是酸甜清爽的冰梅汁，入口的瞬間，那股強烈的酸甜感，瞬間消解了口中的餘味，也帶著一股清新的喉韻。

餐後，目光被許多遊客的身影所吸引，他們正往「梅峰古道」的方向走去。梅峰古道，全長約2.3公里，是一條風景優美、難易適中的健行步道。步道兩旁精心種植了眾多景觀植物，包括紫牡丹、番茉莉、杜鵑花、野百合等，當然，時令的洋紅風鈴木和山櫻花、山茶花也點綴其中。四至五月，這裡更是螢火蟲的棲息地，屆時夜晚的古道，將會被螢光點點照亮，充滿神秘與浪漫。

在梅峰古道上行走不久，便來到了一個寬闊的觀景台。這裡的視野極為開闊，前方是一片連綿起伏、覆蓋著茂密綠色植被的山巒，壯麗的景致令人心曠神怡。

這次，梅峰古道只走到這個觀景台便折返，但眼前這廣闊開闊的山景，已經足以讓人感到無比的舒心和滿足。站在此處，深呼吸一口山間清新的空氣，感受微風拂過臉頰，所有都市的煩惱與壓力，彷彿都隨著這片壯闊的山景，煙消雲散。

梅嶺野店食堂

地址位於臺南市楠西區

建議用google map直接搜尋 梅嶺野店食堂





台南梅嶺一人獨享梅子雞火鍋，多人合菜超滿足

