台南植牙診所推薦｜告訴你植牙好還是假牙好

圖／彥潔牙醫診所提供

在日常生活中，許多人因蛀牙、牙周病或意外而出現「缺牙」的情況，這不只影響咀嚼與說話，更可能造成牙齒移位、咬合不正、顏面凹陷，甚至讓腸胃負擔加重。若長期忽視，還會導致臉型改變、清潔困難而增加蛀牙與牙周病風險，進而影響自信心。

台南植牙診所推薦的彥潔牙醫診所提醒民眾，缺牙並非單純美觀問題，更是健康風險的開始。彥潔牙醫的專業醫師指出，一旦出現缺牙，應盡早評估與治療，才能避免後續更複雜的口腔與全身問題。

【究竟是植牙好還是假牙好？】

許多患者最常詢問的問題，就是：「植牙好還是假牙好呢？」

台南植牙診所推薦品牌彥潔牙醫診所院長胡思宙醫師指出，若屬於缺牙狀況（缺少一顆或多顆牙齒），兩種主流修復方式────植牙與假牙（固定式牙橋），並無絕對哪一方「更好」，而是要依患者的口腔條件與預期來評估。

●植牙（Dental Implant）

在缺牙處植入人工牙根，再裝上牙冠，從外觀、功能都最接近天然牙。

優點：

穩固耐用、接近真牙感受，咀嚼功能佳。

不用修磨鄰近健康牙齒。

有助於維持齒槽骨檢整與顏面骨架穩定。

缺點：

須具備足夠骨質條件，可需要植骨或等待骨整合。

療程較長、手術負擔較高、費用較高。

●固定式假牙（牙橋，Dental Bridge）

針對兩顆以內且有鄰牙的缺牙情況，透過將缺牙兩側健康牙齒（支撐牙）修磨後裝上牙套（冠），並由中間「橋接」人工牙（pontic），以填補缺牙區域。

優點：

治療流程較為簡便、療程時間較短。

費用通常比植牙低、手術負擔小。

能快速恢復缺牙區的咀嚼功能與外觀。

適合缺牙處骨質尚未適合植牙、或患者希望儘快修復、預算有限的情況。

缺點：

製作牙橋時需要修磨兩側健康牙齒作為支撐，可能影響鄰牙的完整性。

此外，牙橋下方沒有牙根支撐，骨頭久了可能會萎縮，牙縫的清潔上要更細心。

胡醫師強調：「即使選擇了牙橋或植牙，最關鍵的還是在於由專業牙醫師進行完整評估（包含骨質、鄰牙健康、咬合狀態、口腔衛生習慣、預算及期望使用年限）並在治療後積極維護：定期回診與良好口腔清潔習慣，才能讓修復的牙齒長期穩定、維持健康笑容。」對於無法決定的患者，醫師會根據牙周條件、骨質密度、經濟狀況以及生活習慣，給予最適合的建議。這也是為什麼彥潔牙醫診所被不少民眾評為台南植牙診所推薦的原因之一。

胡醫師分享，臨床上有不少患者認為缺一顆牙沒關係，直到數年後牙齒陸續出現鬆動、對咬牙伸長，才後悔當初沒有及早治療。胡醫師提醒：缺一顆牙影響的是整體齒列的咬合關係，骨質會持續流失，越晚處理，未來植牙難度與費用都會增加。因為缺牙產生鄰牙位移、對咬牙延伸，治療的範圍會擴大。

及早諮詢才是最好的保障，缺牙必須由專業牙醫師檢查評估，量身訂做治療計畫。診所也曾協助患者比較「植牙」與「假牙」後，找到最符合需求的方案，恢復正常咀嚼功能。

無論是想了解植牙好還是假牙好，或是擔心缺牙會影響到什麼，都應該及早尋求專業建議。若您正尋找專業的台南植牙診所推薦，彥潔牙醫診所將會是值得信賴的選擇。

