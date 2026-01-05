台南楠西今晨現8.0度！強烈冷氣團來襲 將乾冷轉晴

即時中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，中央氣象署持續針對12縣市發布低溫特報，今（6）日清晨平地最低溫8.0度出現在台南市楠西區。各地白天高溫持續下降，北部高溫僅15、16度；迎風面的北部、東半部及恆春半島須留意降雨。週三起因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響將轉為乾冷，至週六受到輻射冷卻影響，早晚特別冷。

氣象署指出，今日清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

各地白天高溫持續下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度；中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物。

降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。至於離島天氣，澎湖晴時多雲，約15至16度；金門晴時多雲，11至16度；馬祖晴時多雲，10至11度。

東北風偏強，基隆北海岸、桃園至高雄、台東沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大，請注意安全。

週三、四（7、8日）因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣轉乾冷，早晚特別寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約10-12度，南部及花東約13-14度；各地多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。週五至下週日（9至11日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約9-12度，南部及花東約12-16度；各地仍以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島有零星雨。

氣象署提醒，週三再有強烈大陸冷氣團來襲。（圖／氣象署提供）







