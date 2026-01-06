台南楠西清晨8.1度！ 中南部比北部冷？ 專家曝4可能原因

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(6)日強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降且越晚越冷，而清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地甚至出現局部10度以下氣溫，比北部還冷。對此，氣象專家林得恩就指出4個可能原因。

林得恩表示，統計至今晨4點為止，本島平地最低溫出現在台南楠西的攝氏8.1度，其次分別是高雄杉林、台南玉井的攝氏9.5及9.6度；山區最低溫出現在南投信義的零下攝氏7.6度，究竟為何中南部比北部冷？林得恩點出4個可能原因。

首先，在清晨約4至7點，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定，而中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大；第二是北部清晨雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失，而持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

最後則是中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探；以及中南部夜間空氣較為乾燥，而通常乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。





