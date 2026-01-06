台南楠西8℃全台最冷 棗農灑水調節溫度防凍傷

走出去（2025）年地震衝擊，台南楠西區的棗子農滿懷欣喜的採收成熟的果子，不過近期明顯轉冷，若這幾天氣溫再持續降低，就怕影響棗子的收成。

台南青農林一夫表示，「某些棗子的品種它比較怕凍，那像我們9號新蜜王，它就是特別怕凍的那種。然後我們也不做搶收，因為要維持它的品質跟熟度才會出貨，凍傷就是淘汰掉我們做堆肥。」

目前因品質控管，棗農只能先把成熟的採下，至於還沒採收下來的棗子，只能利用灑水來調節果園的溫度，再搭配先前的網室擋風，期盼降低低溫影響棗子品質與供貨。

林一夫補充，「它會抵擋一些風的吹，讓它降溫不會那麼快。我們還會抽取一些地下水來灌溉土壤，讓它保持一點濕度，讓水去調節它的溫度，不會降溫那麼快。」」

同樣得跟低溫拚耐力的還有沿海養殖漁民。每年11月到隔年2月是虱目魚主要採收期，強烈大陸冷氣團報到，台南沿海不少魚塭趕在寒流前整池捕撈，也有漁民在魚塭北側搭防風棚、加深水位、強化越冬溝保溫，必要時啟動加溫設備。

北門區養殖業者指出，「表面的水溫比較低，底層的水溫會比較高。加高水位的話，魚會比較有地方可以避寒。」

安南區魚苗場業者也表示，「天氣冷才有搭防風棚，天氣熱就拆下來，比較不會冷，魚比較不會冷。」

冷氣團來勢洶洶，根據中央氣象署資料，今日全台平地最低溫出現在台南市楠西區，僅8℃，中南部清晨體感甚至比北部更冷。氣象單位也提醒，這波冷氣團影響時間偏長，加上輻射冷卻效應，低溫將一路持續到週六清晨，呼籲民眾注意保暖。

