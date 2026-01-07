台南榮服處長走馬上任 空航技校友總會賀胡思湘履新

空軍航空技術學院校友總會總會長廖盛芳(左二)率校友會等，祝賀台南榮服處長胡思湘(左三)走馬上任。 （廖盛芳提供)

記者蔣謙正∕台南報導

空軍航空技術學院校友總會總會長廖盛芳，七日率台南市空軍航空技術學院校友會理事長蒲德明、台南市退伍軍人協會理事長衡志明，臺南市韓友理事長熊溶溶，連袂拜會台南榮服處長胡思湘，同時贈送退輔會補助、校友總會出版的「空軍地勤榮民生命史」新書當賀禮，搶頭香祝賀走馬上任，胡處長則回贈了退輔會福壽山茗茶。

廖盛芳說，胡思湘處長是空官七十七年班畢業，從國防部退役後轉任公職，自屏東榮家副主任，調台南榮民服務處任處長職務。雙方原本互不認識，源自同為空軍袍澤，一見如故，話題聊不完，非常的熱絡。胡處長表示，榮民在那裡？服務就在那裡！為擴大服務台南市的廣大榮民，職務只是不同、對象不同，但服務榮民熱忱的初衷是永遠不變的，讓榮民榮眷倍感溫暖。

廖盛芳說，除了贈書恭賀胡處長履新之外，校友總會將在三月七、八日兩天，為慶祝空軍航空技術學院建校九十週年校慶，主辦中央軍事院校校友盃，第十一屆全國慢速壘球錦標賽、國軍人才招募暨遺孤認養活動。特別邀請胡處長開球，並參加選手之夜及遺孤認養等系列活動。