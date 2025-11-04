台南榮獲宜居永續城市獎

台南市獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」，市長黃偉哲四日於市政會議肯定九個獲獎單位首長及同仁的努力。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市政府今年有九個局（會）參加今年「亞太暨台灣永續行動獎」評比，榮獲「宜居永續城市獎」，同時拿下二金、三銀、三銅的佳績。台南市長黃偉哲四日於市政會議感謝各局處主管與同仁的努力，讓台南市的永續績效再次獲得全國肯定。

黃偉哲表示，環境保護、經濟發展與社會平等是台南推動永續城市的三大支柱，市府團隊透過跨局處合作，持續推動低碳環境、產業轉型及社會照護，讓市民在永續發展的成果中，都能感受到城市的溫度與關懷，這次獲獎不僅是對市府努力的肯定，更代表台南在落實環境永續與邁向淨零排放的道路上，正穩健前進。

今年獲獎的局處包括環保局、衛生局、交通局、勞工局、水利局、研究發展考核委員會、農業局、社會局與工務局。黃偉哲指出，這些獎項展現市府團隊在各面向的實踐成果，從環保節能、公共運輸、農業創新到社會福利，都以行動回應市民期待，讓「永續」不只是政策口號，而是融入日常治理的城市價值。

環保局表示，公部門是永續治理的關鍵推手，市府將持續強化內部永續文化，落實溫室氣體盤查、節能行動、公務車電動化、建築能效提升及綠色採購等措施，並透過跨局處合作，建立示範典範，進一步帶動民間參與，共同推動台南成為具韌性與永續力的城市。