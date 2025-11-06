台南榮獲雙五星市集殊榮

「鄭仔寮花園夜市」，再次榮獲南台灣唯一五星夜市殊榮，展現夜市在環境衛生管理升級卓越成就。 （市場處提供）

經濟部今年「優良市集暨樂活名攤」評核結果出爐，南市再創佳績，榮獲五星市集兩處，由花園夜市和西門淺草青春新天地脫穎而出，還有不少市集拿到四星、三星優良市集的榮耀，樂活名攤更是不少，共奪得一千一百二十八顆星成績亮眼，寫下歷年最佳表現。

市長黃偉哲表示，市府持續推動市場環境改善、品牌塑造與行銷活動，並推出市場吉祥物「菜奇鴨」與夜市吉祥物「夜奇鴨」，吸引民眾走進市場，感謝各市場自治會與攤商夥伴的積極投入，讓台南在全國評核中屢創佳績，成為民眾購物與觀光首選。

經發局指出，經濟部的優良市集暨樂活名攤評核，經市府團隊、各市場自治會、攤商共同努力下再創佳績，南市獲五星市集兩處、四星市集六處、三星市集卅五處、二星市集七處；五星名攤七攤、四星名攤十九攤、三星名攤二百五十八攤、二星名攤四十五攤，共獲一千一百二十八顆星，累計加上往年獲得的星等達八千二百七十三顆星，展現台南傳統市場與夜市軟硬體持續精進的成果。

市場處說，今年最受矚目的亮點為「鄭仔寮花園夜市」，再次榮獲南台灣唯一五星夜市殊榮，展現夜市在環境衛生管理升級卓越成就；「西門淺草青春新天地」，首次榮獲五星市集榮耀，呈現南市場融合創新設計與人文美學的風貌。

四星市集共六處，包括下營公有零售市場、東菜市公有零售市場、武聖夜市、西港公有零售市場、虎尾寮公有零售市場、崇義黃昏市場。

樂活名攤的五星名攤共七處，修安扁擔豆花（所屬市集永樂公有零售市場）；洪姊私房料理（所屬市集東菜市公有零售市場）；日出極光茶飲專賣店、地茶-鳳姐杏仁茶、英國皇家英式紅茶專賣、烤我麻吉 （所屬市集鄭仔寮花園夜市）；梁心魚舖（所屬市集虎尾寮公有零售市場。

經發局長張婷媛指出，市府自一一二年起推動「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，鼓勵市場與攤商追求更高星等；這次評核有好表現，顯示台南在市集經營、環境整潔與顧客服務等面向成果豐碩。

市場處代理處長林士群表示，市府將會持續以「美學及實用」為核心推動市場、市集改造，西門淺草市場增設打卡區及形象營造、花園夜市建置多語言指引牌、虎尾寮市場更新入口意象、東菜市將公共區域增設質感標示牌等，提升市場整體形象與購物品質。